Роскошная жизнь четырехлапого: чихуахуа носит свитера за 2 тыс. долларов и живет в пятизвездочных отелях (фото)

Трехлетний чихуахуа по прозвищу Бао, на попечении своей владелицы Кса Тхи Нгок Тран из канадского Торонто, живет в полной роскоши. В последние два года эта маленькая собачка посетила многочисленные места по всему миру вместе со своей хозяйкой.

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Они проехались от Франции до Мексики, останавливаясь в шикарных отелях, наслаждаясь блюдами в изысканных ресторанах и занимаются шопингом. Об этом сообщает издание New York Post.

37-летняя Тран, являющаяся специалистом в финансовой отрасли, завела Бао во время пандемии COVID-19, но они начали путешествовать вместе только с 2022 года.

"Я никогда не хотела ехать без него, потому что он - мой мальчик", – признается женщина и добавляет, что есть дополнительные расходы, связанные с поездками с домашним любимцем, но это того стоит.

Их первым общим путешествием был четырехчасовой полет к озеру Луиз в провинции Альберта, после чего Бао посетил Париж. Там он проживал в престижном отеле Louvre Saint-Honore, наслаждался обедом в легендарном Café de Flore и посетил Эйфелеву башню.

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Стоит отметить, что Бао также проявил себя как настоящий модник, имея в гардеробе 75 вещей стоимостью $2500, включая шелковый шарф Chanel, яркие жакеты и стильные свитера.

"Когда Бао был щенком, мне нравилось одевать его в нейтральном стиле под мои тренчи и джинсы, но он очень любит гавайские рубашки во время отпуска", – рассказала Тран.

Дома маленький четырехлапый живет не хуже короля, но недавно ему назначили специальный пищевой режим, включающий в себя костный бульон для поддержания здоровья его суставов.

Три года назад его владелица решила открыть для пса страницу в Instagram, где она делится историями об упрямой натуре любимца и публикует его стильные фото. На сегодняшний день их аудитория насчитывает более 166 тысяч поклонников.

В будущем парочка планирует посетить Беверли-Хиллз, чтобы увидеть настоящих "Беверли-Хиллз чихуахуа", а также совершить очередное путешествие по Европе и Мексике.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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