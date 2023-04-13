Від народження до весілля: які заборони та забобони існують в побуті та сімейному житті

UAportal підготував статтю про побутові та сімейні забобони в Україні. В українській культурі дотримуються певних повір'їв і забобонів, покликаних забезпечити удачу, запобігти невдачі та нещастя, а також зберегти гармонію в сім'ї.

Домашні тварини як провісники удачі

В українській культурі свійські тварини відіграють важливу роль у визначенні майбутнього домочадців. Наприклад, якщо кішка миє за вухами, це означає, що незабаром прийдуть гості. Якщо кішка чхає, то вважається, що буде дощ.

Аналогічно, виття собаки вночі - зловісний знак небезпеки, що насувається. Українці також вірять, що убити павука – нещастя, оскільки він є символом успіху. Ці повір'я беруть початок у давніх язичницьких ритуалах та продовжують впливати на українську культуру і сьогодні.

Читайте також: Що робити, якщо розсипала сіль і що це означає

Сила народних засобів

Українці вірять, що деякі природні засоби можуть сприяти лікуванню хвороб та відганяти негативну енергію. Наприклад, вважається, що часник відлякує злих духів і запобігає хворобам.

Також вважається, що якщо розкласти гілочки рути по кутах будинку, то це принесе удачу та процвітання. Українці також вішають підкову над вхідними дверима, щоб відігнати злих духів та принести удачу. Ці прикмети передаються з покоління до покоління та залишаються невід'ємною частиною української культури.

Весільні традиції

В українській культурі весілля просякнуті традиціями та забобонами. Наприклад, вважається, що якщо наречена заплаче у день весілля, її шлюб буде щасливим. Аналогічно, якщо весільну процесію затримує похоронна процесія, це вважається поганою ознакою.

Українці також вірять, що на весілля не можна одягати нічого чорного чи червоного, оскільки це означає сльози та кров. Цим повір'ям слід, щоб забезпечити щасливий і благополучний шлюб.

Пологові звичаї

В українській культурі народження дитини оточене звичаями та забобонами, щоб забезпечити здоров'я та благополуччя матері та дитини. Наприклад, вважається, що якщо жінка народжує у вівторок чи п'ятницю, то дитині не пощастить.

Також вважається, що якщо під час пологів мати одягне щось чорне, то дитина народиться з темним кольором обличчя. Українці також вважають, що купувати щось для дитини до її народження – нещаслива прикмета.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !