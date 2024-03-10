Секрет здоров'я та довголіття: вчені назвали денну норму кроків

Останнє дослідження, проведене Центром Чарльза Перкінса при Сіднейському університеті в Австралії, виявило, що активність у формі 10 тисяч кроків щодня може істотно зменшити негативний вплив сидячої праці на здоров’я. Воно засноване на вивченні даних більше ніж 72 тисяч учасників.

Матеріал опублікований в Британському журналі спортивної медицини. Як зазначається, збільшення кількості кроків до 10 тисяч щоденно може знизити ризик передчасної смерті на 39% та ризик захворювань серцево-судинної системи на 21%, незалежно від часу, проведеного в сидячій позі.

Це перше дослідження, яке об’єктивно оцінило вплив кількості кроків на здоров’я людини, використовуючи мобільні трекери активності, в умовах переважно сидячого способу життя.

Доктор Метью Ахмаді, який є головним автором та науковцем у цьому дослідженні, підкреслив значущість будь-якої фізичної активності. Він закликав людей збільшувати щоденну кількість кроків, щоб протидіяти шкідливим ефектам сидячого образу життя.

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Еммануель Стаматакіс, професор та керівник дослідницького центру Mackenzie, відзначив, що аналіз даних про кількість кроків може бути корисним для медичних працівникам і громадських організацій для точного моніторингу рівня фізичної активності та формування відповідних рекомендацій щодо здорового способу життя.

Згідно з даними з біомедичної бази UK Biobank, у рамках дослідження понад 72 тисячі учасників використовували акселерометри на зап’ястках для оцінки активності. В середньому, кількість кроків на день складала 6222, але ті, хто робили від 9000 до 10000 кроків, мали значно менший ризик передчасної смерті та серцевих захворювань.

Ці результати підкреслюють необхідність активного способу життя, особливо для тих, хто працює в офісі, і можуть слугувати основою для створення загальних рекомендацій з підвищення фізичної активності в суспільстві.

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