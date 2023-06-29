Сім приладів, які краще відключати від мережі на ніч: заощадьте на електриці

Економія електроенергії є пріоритетом для багатьох сімей, і одним із способів досягнення цієї мети є відключення деяких приладів від мережі на ніч. UAportal підготував список із семи приладів, які краще відключати від мережі на ніч, щоб допомогти вам заощадити на електриці.

Телевізор

Багато хто з нас звикли просто вимикати телевізор за допомогою пульта дистанційного керування, вважаючи, що він повністю знеструмлений. Однак, коли ми це робимо, телевізор фактично переходить у режим очікування, споживаючи невелику кількість енергії. Щоб мінімізувати споживання енергії, рекомендується відключати телевізор від мережі на ніч.

Читайте також: Як заощадити на їжі у подорожі: топ-4 корисних порад

Заряджання телефону

Заряджання телефону на ніч може здатися зручним, але це марнотратна практика. Вона не тільки споживає непотрібну енергію, а й може згодом розрядити акумулятор смартфона, скоротивши загальний термін його служби. Щоб заощадити електроенергію та продовжити термін служби батареї телефону, уникайте нічної зарядки.

Ноутбук та комп'ютер

Навіть якщо ваш ноутбук або комп'ютер повністю заряджені, якщо залишити їх включеними в розетку на ніч, вони все одно споживатимуть невелику кількість енергії. Ці пристрої споживають невелику кількість енергії для підтримки оптимального рівня заряду батареї. Щоб заощадити енергію, відключайте ноутбук або комп'ютер від мережі, якщо не користуєтеся ними, навіть якщо вони перебувають у сплячому режимі.

Маршрутизатор

Враховуючи, що вночі інтернет, як правило, не потрібен, залишення маршрутизатора включеним стає непотрібною витратою енергії. Відключаючи маршрутизатор від мережі на ніч, ви не тільки заощаджуєте електроенергію, але й зменшуєте вплив електромагнітного випромінювання, що випускається пристроєм.

Читайте також: Як заощадити гроші та при цьому їсти смачно: лайфхаки для бюджетного харчування

Мікрохвильова піч, електричний чайник, тостер

Кухонні прилади, такі як мікрохвильові печі, електрочайники, тостери, а також інші дрібні пристрої, такі як фени, електробритви та зубні щітки, продовжують споживати електроенергію, коли вони вимкнені. Рекомендується відключати ці прилади від мережі на ніч, щоб уникнути непотрібного споживання енергії.

Бойлер

Для економії енергії та витрат рекомендується вимикати бойлер вдень та особливо вночі. Навіть коли ви не користуєтеся гарячою водою, бойлер продовжує працювати, нагріваючи воду при кожному незначному зниженні температури. Відключаючи бойлер від мережі на ніч, ви можете уникнути непотрібного споживання енергії.

Обігрівач

Обігрівачі необхідні для підтримки комфортної температури в холодну пору року. Однак більшість обігрівачів споживають значну кількість електроенергії. По можливості рекомендується відключати обігрівачі від мережі на ніч, щоб заощадити електроенергію та забезпечити безпеку.

Нагадаємо, ми вже писали, як непомітно для свого гаманця відкласти гроші, навіть коли низька зарплата.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !