Смілива ікона кіно: 5 цікавих фактів про Аль Пачіно

Відомий своїми переконливими образами у таких фільмах, як "Хрещений батько" та "Обличчя зі шрамом", Аль Пачіно залишив незгладимий слід на кіноекрані. Ми розповідаємо п'ять цікавих фактів про цього легендарного актора, який безстрашно йшов під звуки власного барабана.

Зустріч із законом

У свої 20 років Пачіно опинився за ґратами після того, як поліція знайшла в його машині зброю. Провівши у в'язниці три незрозумілих дні, зрештою виявилось, що зброя була лише сценічним реквізитом – інцидент, який, безсумнівно, ілюструє повороти в житті цього грізного таланту.

Момент хрещеного батька

Кар'єрна траєкторія Пачіно назавжди змінилася, коли він занурився у роботу над "Хрещеним батьком". Отримавши схвальні відгуки критиків, цей кінематографічний шедевр здобув кілька "Оскарів" у 1973 році. Однак, незважаючи на почесну номінацію за найкращу чоловічу роль другого плану, Пачіно сміливо бойкотував церемонію, наполягаючи на тому, що його глибокий образ заслуговує на номінацію за найкращу чоловічу роль.

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Уникання культових ролей

Дивно, але Пачіно відмовився від можливості втілити в життя одних з найбільш знакових персонажів в історії кінематографа. Він відмовився від ролей у "Зоряних війнах", "Красуні", "Крамер проти Крамера", "Міцному горішку" і "Таксисті", вирішивши піти на сміливі авантюри, які відповідали його безкомпромісному духу.

Трансформація "Адвоката диявола"

Знаковий фільм "Адвокат диявола" зазнав значних змін через невдоволення Пачіно його оригінальною формулою блокбастера, орієнтованою на екшн. Це призвело до того, що він спочатку відмовився приєднатися до проєкту, і лише після зміни сюжету актор прийняв остаточне рішення. Цікаво, що вирішальну роль у переконанні Пачіно зіграв Кіану Рівз, який щедро виділив 2 мільйони доларів зі своєї зарплати на цю справу.

Глибока пристрасть до Шекспіра

Поза межами кіно глибока любов Пачіно до театрального мистецтва, особливо до шекспірівських п'єс, сяє наскрізь. У 1996 році він продемонстрував свою режисерську майстерність у фільмі "У пошуках Річарда", захоплюючій екранізації "Річарда ІІІ". Демонструючи свою надзвичайну багатогранність, Пачіно також з апломбом взяв на себе головну роль у фільмі.

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