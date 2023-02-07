Зниження відвідуваності торгових центрів у Києві

Відвідуваність торговельних центрів у Києві впала до 316 осіб на 1 000 квадратних метрів площі через різні причини, такі як війна та пандемія.

Протягом 2022 року відвідуваність київських торговельних центрів різко впала. За даними Forbes та Української торгової гільдії (УТГ), відвідуваність впала до 316 осіб на 1 000 квадратних метрів площі, що на 28% менше, ніж у довоєнний період.

Але зазначається, що найбільше падіння відвідуваності в ТРЦ було в першому кварталі 2022 року. Тоді цей показник становив 291 особу на 1 000 квадратних метрів загальної площі, що стало історичним мінімумом. Це падіння було спричинене кількома факторами, включаючи російську агресію, а також зниження відвідуваності під час пандемії Covid-19.

У квітні відкрився River Mall, а в травні - Lavina Mall, але, незважаючи на ці відкриття, відвідуваність все одно впала в середньому на 50% в регіональних ТРЦ і на 32% в ТРЦ районного формату. На початку 2023 року на 1 000 квадратних метрів припадало 362 особи, але цей показник все ще був значно нижчим за довоєнний рівень. У 2020-2021 роках 44% населення відвідували торговельні об'єкти рідше, ніж у попередні роки, що призвело до загального падіння відвідуваності ринку з 687 осіб до 506 осіб на 1 000 кв. м на початок 2022 року.

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