Поради щодо ефективного прання чорного одягу: як зберегти колір

Щоб чорний одяг зберіг початковий колір, важливо використовувати правильні методи та миючі засоби при пранні. UAportal підготував поради щодо ефективного прання чорного одягу, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

Порада 1

Використання холодної води замість гарячої допоможе захистити речі від усадки та вицвітання, а також споживає менше енергії, ніж цикли теплої чи гарячої води у пральній машині. Крім того, рекомендується вивертати навкруги весь одяг темного кольору, перш ніж поміщати його в пральну машину, щоб бруд або сміття не потрапили на інші речі під час циклу.

Це також допоможе запобігти можливому вицвітання через прямий контакт з миючим засобом під час циклів перемішування в машинах з фронтальним завантаженням. Пом'якшувачі тканини часто використовуються занадто рясно, викликаючи передчасне зношування темних тканин, таких як джинси та футболки, зроблені переважно з бавовняних матеріалів.

Порада 2

По можливості намагайтеся уникати агресивних хімічних засобів для прання, таких як відбілювач, таблетки хлору або пом'якшувачі тканини, що містять оптичні відбілювачі (OBA). Відомо, що ці засоби з часом викликають передчасне зношування темних тканин, що призводить до небажаного ефекту під назвою "вицвітання".

Читайте також: Щоб пральна машинка стирала речі ідеально, робіть раз на місяць цю процедуру

Натомість шукайте не відбілюючі альтернативи, такі як Woolite Dark Laundry Detergent, спеціально розроблений для чорного одягу. Це допомагає зменшити передачу кольору і забезпечує м'яку очищення, не пошкоджуючи ніжні волокна.

Порада 3

По можливості намагайтеся сушити одяг у підвішеному стані або на повітрі, щоб уникнути зайвого зносу, спричиненого теплом та тертям у сушильних машинах. При занадто частому використанні сушильні машини можуть спричинити усадку, вицвітання, пілінг тканини (викликаний порушенням окремих волокон у нитці) і навіть незворотне пошкодження одягу темних кольорів.

Якщо ви змушені використовувати сушильну машину, завжди вибирайте найнижче налаштування для мінімальної дії на делікатні тканини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !