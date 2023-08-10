Зрізані квіти будуть стоять довше: п'ять корисних порад для свіжості букета

UAportal підготував п'ять порад про те, як зробити так, щоб зрізані квіти стояли довше. Дотримуючись цих простих, але ефективних вказівок, ви зможете насолоджуватися красою своїх квіткових композицій протягом тривалого періоду часу.

Обрізайте стебла

Одним з перших кроків для забезпечення довговічності зрізаних квітів є обрізання їхніх стебел. За допомогою гострих ножиць або ножа, стебла слід обрізати під кутом 45 градусів. Такий зріз під кутом збільшує площу поверхні для поглинання води, дозволяючи квітам ефективніше зволожуватися. Крім того, слід видалити будь-яке листя, яке буде занурене у воду, оскільки воно може сприяти розмноженню бактерій і скоротити тривалість життя квітів.

Використовуйте чисту воду

Якість води, яку ви використовуєте для зрізаних квітів, може суттєво вплинути на тривалість їхнього життя. Чисту вазу слід наповнити теплою водою, а також додати підгодівлю для квітів або домашній розчин консерванту. Підгодівлю для квітів містить необхідні поживні речовини, які живлять квіти і перешкоджають розмноженню бактерій.

Якщо підгодівлі для квітів немає, можна приготувати розчин консерванту, змішавши одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку відбілювача і дві чайні ложки лимонного соку у кварті води.Воду слід міняти, а свіжий розчин додавати кожні два-три дні, щоб підтримувати оптимальні умови для квітів.

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Забезпечте правильне розміщення

Місце, де розміщені зрізані квіти, може суттєво вплинути на їх довговічність. Їх слід тримати подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла і протягів. Сонячне світло і тепло можуть призвести до швидкого в'янення квітів, а протяги – до їх зневоднення. Для демонстрації квіткових композицій слід знайти прохолодне і добре провітрюване місце в будинку. Крім того, квіти не слід ставити поруч із фруктами, що дозрівають, оскільки фрукти виділяють газ етилен, який прискорює процес старіння квітів.

Регулярно видаляйте зів'ялі квіти

Щоб продовжити життя зрізаним квітам, важливо регулярно видаляти з композиції зів'ялі або мертві квіти. Коли квіти в'януть, вони виділяють газ етилен, який може спричинити швидке псування сусідніх квітів. Негайно видаляючи зів'ялі квіти, можна запобігти поширенню етилену і продовжити свіжість квітів, що залишилися.

Змочуйте та зволожуйте

Деяким квітам для збереження свіжості корисно регулярне обприскування. За допомогою пульверизатора пелюстки і листя зрізаних квітів можна злегка обприскати. Це допомагає зволожити їх і створити вологе середовище, особливо в посушливу пору року або в приміщеннях з кондиціонером.

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