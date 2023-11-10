Стала б вчителькою, якби не кар'єра у світі кіно: 5 фактів про Зендею

Зендея, талановита акторка, відома своїми ролями у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" та серіалі "Ейфорія", підкорила серця глядачів по всьому світу. Хоча багато шанувальників, можливо, вже знайомі з її сходженням до слави, є кілька менш відомих фактів про Зендею, які варто розглянути.

Танцювальне походження

Перед тим, як увірватися в центр уваги як зірка Disney Channel, Зендея почала свій шлях у підтанцьовці нікого іншого, як Селени Гомес у рекламі Sears. Вона навіть не підозрювала, що цей невеликий виступ прокладе їй шлях до більшого. В інтерв'ю 2013 року вона з гумором розповідала про те, що її колеги-діснеївські зірки Росс Лінч і Лео Говард також були частиною цієї реклами.

Одержимість Гаррі Поттером

Зендея глибоко закохана в чарівний світ "Гаррі Поттера". Насправді в інтерв'ю InStyle вона розповіла, що дивиться фільми раз на день. Ця чарівна стрічка займає особливе місце в її серці і служить джерелом спокою і комфорту в житті для неї.

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Сором'язливість і дитячий садок

Незважаючи на свою харизматичну присутність зараз, мати Зендеї, Клер Стормер, розповіла в інтерв'ю Vogue, що її донька була досить сором'язливою в ранньому дитинстві. Настільки, що вона залишилася на другий рік у дитячому садку, щоб покращити свої соціальні навички та наздогнати однолітків. Ця трансформація демонструє особистісне зростання та рішучість Зендеї.

Унікальна конфігурація зубів

Ось цікава деталь про стоматологічний статус Зендеї – вона народилася з одним зубом менше в нижньому ряду рота. В інтерв'ю Variety зірка розповіла, що відсутній зуб позбавив її від необхідності видаляти зуби мудрості.

Таємна пристрасть до викладання

Вплив батьків Зендеї, які обидва є педагогами, викликав у неї потяг до освіти. Маючи такі надихаючі рольові моделі, не дивно, що Зендая в інтерв'ю для Teen Vogue зізналася, що стала б вчителькою, якби не кар'єра у сфері розваг.

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