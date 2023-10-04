Стильні ідеї весільного манікюру 2023: від позолоти до мережива

Весілля – надзвичайно важливий день у житті пари. Все цього дня має бути ідеально. Наречені дуже серйозно підходять до підготовки весілля та весільного образу: від сукні до манікюру. UaPortal зібрав для вас трендові у 2023 році ідеї весільного манікюру.

Позолота

Доречно у весільному манікюрі буде дивитись золотиста фольга, поталь чи втирка. На білому фоні такий дизайн виглядатиме чудово. Можна золотий декор замінити на срібний – він теж буде дуже доречним.

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Стемпінг

Ніжний квітковий чи мереживний малюнок ідеально підійде до весільного образу нареченої. Такий манікюр можна доповнити стразами чи блискітками.

Стрази

Гарно у весільному манікюрі будуть виглядати кристалики, перлинки, кольорові камінчики, якими можна зробити акцент.

Мереживо

Найніжніший весільний манікюр гармонійно доповнить мережевний дизайн. Особливо красиво буде дивитись повтор візерунку мережева вашої сукні на нігтях.

Мармур

Дизайн під мармур виглядає дуже стримано та лаконічно і водночас цікаво. Найкраще буде дивитись у молочних та білих тонах.

Френч

Класика на всі часи – французький манікюр завжди буде виглядати безпрограшно.

Нагадуємо, UaPortal вже писав про те, які кольори будуть в тренді цього року.