Чи варто купувати одяг з поліестеру: його переваги та недоліки

Що треба знти про поліестр

Поліестерова тканина має ряд переваг і недоліків, які важливо враховувати перед тим, як почати користуватися виробами з неї. UAportal підготував перелік нюансів, який допоможе прийняти обґрунтоване рішення стосовно використання поліестеру.

Переваги поліестерової тканини:

Довговічність

Поліестер відомий своєю довговічністю, що робить його надійним вибором для одягу та оббивки меблів.

Стійкість до утворення складок

Поліестер має природну стійкість до зминання, що дозволяє одягу зберігати гладкий та охайний вигляд.

Швидке висихання

Завдяки своїм чудовим вологовідштовхуючим властивостям, поліестер швидко сохне, що робить його ідеальним матеріалом для спортивного одягу та речей для відпочинку на свіжому повітрі.

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Недоліки поліестерової тканини:

Відсутність повітропроникності

Через свою синтетичну природу поліестер не забезпечує належної циркуляції повітря, що може спричинити підвищене потовиділення та дискомфорт, особливо у спекотних та вологих умовах.

Чутливість до тепла

Поліестерова тканина має низьку температуру плавлення і може деформуватися або плавитися під впливом високої температури, що робить її вразливою до пошкоджень праскою або сушаркою.

Вплив на навколишнє середовище

Поліестер отримують з нафтохімічних продуктів, що робить його не біологічно розкладним. Процес виробництва тканини з поліестеру також потребує значних витрат енергії та викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.

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