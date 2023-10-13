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Чи варто купувати одяг з поліестеру: його переваги та недоліки

Марина Грамович

Що треба знти про поліестр

Поліестерова тканина має ряд переваг і недоліків, які важливо враховувати перед тим, як почати користуватися виробами з неї. UAportal підготував перелік нюансів, який допоможе прийняти обґрунтоване рішення стосовно використання поліестеру.

Переваги поліестерової тканини:

  • Довговічність

Поліестер відомий своєю довговічністю, що робить його надійним вибором для одягу та оббивки меблів.

  • Стійкість до утворення складок

Поліестер має природну стійкість до зминання, що дозволяє одягу зберігати гладкий та охайний вигляд.

  • Швидке висихання

Завдяки своїм чудовим вологовідштовхуючим властивостям, поліестер швидко сохне, що робить його ідеальним матеріалом для спортивного одягу та речей для відпочинку на свіжому повітрі.

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Недоліки поліестерової тканини:

  • Відсутність повітропроникності

Через свою синтетичну природу поліестер не забезпечує належної циркуляції повітря, що може спричинити підвищене потовиділення та дискомфорт, особливо у спекотних та вологих умовах.

  • Чутливість до тепла

Поліестерова тканина має низьку температуру плавлення і може деформуватися або плавитися під впливом високої температури, що робить її вразливою до пошкоджень праскою або сушаркою.

  • Вплив на навколишнє середовище

Поліестер отримують з нафтохімічних продуктів, що робить його не біологічно розкладним. Процес виробництва тканини з поліестеру також потребує значних витрат енергії та викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.

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