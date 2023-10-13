Чи варто купувати одяг з поліестеру: його переваги та недоліки
Поліестерова тканина має ряд переваг і недоліків, які важливо враховувати перед тим, як почати користуватися виробами з неї. UAportal підготував перелік нюансів, який допоможе прийняти обґрунтоване рішення стосовно використання поліестеру.
Переваги поліестерової тканини:
- Довговічність
Поліестер відомий своєю довговічністю, що робить його надійним вибором для одягу та оббивки меблів.
- Стійкість до утворення складок
Поліестер має природну стійкість до зминання, що дозволяє одягу зберігати гладкий та охайний вигляд.
- Швидке висихання
Завдяки своїм чудовим вологовідштовхуючим властивостям, поліестер швидко сохне, що робить його ідеальним матеріалом для спортивного одягу та речей для відпочинку на свіжому повітрі.
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Недоліки поліестерової тканини:
- Відсутність повітропроникності
Через свою синтетичну природу поліестер не забезпечує належної циркуляції повітря, що може спричинити підвищене потовиділення та дискомфорт, особливо у спекотних та вологих умовах.
- Чутливість до тепла
Поліестерова тканина має низьку температуру плавлення і може деформуватися або плавитися під впливом високої температури, що робить її вразливою до пошкоджень праскою або сушаркою.
- Вплив на навколишнє середовище
Поліестер отримують з нафтохімічних продуктів, що робить його не біологічно розкладним. Процес виробництва тканини з поліестеру також потребує значних витрат енергії та викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.
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