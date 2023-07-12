Забобон про п'ятницю 13-го: що не можна робити в цей день

Усі чули прикмету про п'ятницю 13-е. Однак ви колись задумувалися про її коріння? UAportal підготував статтю про походження, значення та еволюція цього забобону.

Походження

Одне з можливих пояснень сягає давніх часів, коли багато народів світу вважало число 13 нещасливим. До речі, в українському фольклорі також є сліди цього уявлення. До того ж у західних культурах п'ятниця вже давно асоціюється із невдачею. Коли ці два елементи поєдналися, виникли забобони про п'ятницю 13-го.

Особливості прикмети

Цей забобон вказує на віру в погану долю та потенційне нещастя. Українці вважають, що цей день приносить невдачу та нещасні випадки. Через це, багато людей може змінити свої плани чи діяльність, стати обережнішим або уникати певних дій у цей день.

Ті, хто щиро вірить у цю прикмету, відчуває стрес, тривогу та занепокоєння, оскільки постійно переймаються можливими негативними наслідками. У цей час потрібно бути обережнішим у своїх діях і рішеннях, а також уникати непотрібного ризику. Через страх, деякі люди можуть відкласти важливі події або рішення.

Наприклад, ділові угоди, медичні процедури або подорожей. Інші можуть відчувати у цей день підвищену тривогу чи стрес. До того ж забобон впливає на соціальні взаємодії, адже дехто може надати перевагу залишатися вдома або обмежити свою діяльність у п'ятницю 13-го.

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