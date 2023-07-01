Сушіння волосся феном чи на повітрі: переваги і недоліки обох методів

Коли потрібно зробити вибір між сушінням феном та сушінням на повітрі, у справу вступає безліч факторів. Хоча заведено вважати, що мінімальний вплив тепла кращий для ваших локонів, реальність трохи складніша. UAportal зібрав усі переваги та недоліки сушіння волосся цими способами.

Насамперед, необхідно вирішити, чи може сушіння феном пошкодити волосся. Безперечно, надмірне нагрівання не йде на користь вашим локонам, особливо коли вони вологі. Вологе волосся більш вразливе до пошкоджень, оскільки воно пушиться і слабшає після тривалого контакту з водою.

Дивно, але експерти сходяться на думці, що сушіння феном насправді безпечніше, ніж сушіння повітрям. Головне використовувати правильні інструменти та продукти. З якісним феном ви можете використовувати різні косметичні засоби, які не тільки захистять ваше волосся, але й покращать його зовнішній вигляд.

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Щоб досягти ідеального укладання, ось покрокове керівництво:

1. Почніть з сушіння волосся рушником, намагаючись не терти його енергійно, так як тертя може позбавити їх вологи.

2. Нанесіть термозахисний спрей, щоб створити бар'єр проти впливу тепла, захистити кутикули волосся і запобігти появі кінчиків, що січуться.

3. Починайте сушити феном на слабкому режимі, поступово збільшуючи температуру в міру висихання волосся.

4. Коли волосся стане сухим і злегка теплим, збільште температуру, щоб надати зачісці завершальний штрих, і покладіть її за бажанням, зафіксувавши лаком для волосся.

Порада професіонала

При сушінні феном направляйте потік повітря від коренів до кінчиків. Ця техніка допомагає згладити кутикули волосся, в результаті чого вони виглядають більш гладкими і блискучими.

З іншого боку, якщо ви віддаєте перевагу природному способу сушіння, слід пам'ятати про запобіжні заходи. Вологе волосся більш схильні до ламкості, тому звертайтеся з ними обережно. Крім того, тривала вологість може створити сприятливе середовище для зростання дріжджових грибків, що призводить до появи лупи.

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Ось кілька цінних порад щодо безпечного сушіння волосся повітрям:

1. Використовуйте гребінець із широкими зубами, щоб акуратно розплутати вологе волосся, починаючи з кінчиків і просуваючись вгору.

2. Нанесіть кондиціонер та спрей для розплутування волосся для додаткового захисту та слухняності.

3. Виберіть відповідну щітку для укладання, яка не зашкодить стрижню волосся.

4. Не забувайте живити волосся маскою для волосся, що відновлює, щоб повернути їм силу і пружність.

5. Якщо у вас тонке, ламке або кучеряве волосся, уникайте надмірного дотику під час сушіння, щоб мінімізувати пошкодження та кучеряве волосся.

То який метод краще?

Експерти схиляються до того, що сушіння феном є найкращим вибором. Однак дуже важливо не поспішати та використовувати низькотемпературні режими, щоб мінімізувати потенційну шкоду.

Проте метод природного сушіння також отримав схвалення експертів. Головне при цьому поводитися з вологим волоссям з мінімальним втручанням та використовувати засоби, що сприяють розгладжуванню волосяних кутикул.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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