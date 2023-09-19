З початком осіннього сезону дуже важливо визначити пріоритетність збирання врожаю коренеплодів, зокрема моркви. У той час як картопля та буряк можуть мати довший період росту, морква потребує пильного контролю, щоб уникнути потенційних негативних наслідків. Навіть досвідчені садівники можуть випустити з уваги цей важливий аспект.

Ключовим фактором, який слід враховувати, є те, що морква є дворічною культурою. Спочатку вона інтенсивно розвиває свою кореневу структуру, після чого з'являється квітуче стебло з насінням.

Читайте також: Як зрозуміти, що морква готова до збирання: поради досвідчених городників

Однак, якщо пропустити оптимальний час збору врожаю, у помаранчевого овочу може з'явитися небажана поява білих коренеплодів. До грудня весь запас моркви може стати непридатним для вживання, позбавленим характерного смаку та соковитості.

На щастя, існує простий спосіб запобігти цій проблемі. Необхідно уважно спостерігати за бадиллям моркви. Як тільки ви помітите, що нижнє листя жовтіє, це явна ознака того, що настав час збирати врожай.

Щоб забезпечити найкращу якість, бажано збирати моркву з грядок невеликими порціями. Відразу ж обріжте бадилля і приступайте до зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!