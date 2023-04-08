Сюжет захоплює з перших кадрів: Креативні фільми екшн 2015-19 років

UAportal підготував добірку найкращих гостросюжетних фільмів 2015-2019 років. Ці фільми пропонують захоплюючий спосіб уникнути повсякденності і поринути у світ захоплюючих пригод, героїчних персонажів та вибухових екшн-сцен.

Месники 4: Фінал

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна: США; Тривалість: 3год 1хв; Рік: 2019

Продюсер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

"Месники 4: Фінал" – епічний супергеройський фільм, що завершує сюжетну арку перших трьох частин Кінематографічного всесвіту Marvel. У фільмі бере участь група популярних персонажів, включаючи Залізну людину, Капітана Америку, Тора та Халка, які разом працюють над усуненням збитків, завданих зловмисником Таносом у попередньому фільмі.

Джон Вік 3

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 11хв; Рік: 2019

Продюсер: Безіл Іваник, Еріка Лі

"Джон Вік 3" – третина франшизи "Джон Вік". У цьому фільмі Джон перебуває в бігах після того, як міжнародна гільдія вбивць оголосила його "відлученим від церкви". З нагородою в 14 мільйонів доларів за свою голову, Вік повинен пробиватися через безліч досвідчених убивць, щоб вижити.

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Шалений Макс: Дорога люті

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: Австралія; Тривалість: 2год; Рік: 2015

Продюсер: Даг Мітчелл, Джордж Міллер

"Божевільний Макс: Дорога люті" – це постапокаліптичний екшн, дія якого відбувається в похмурій пустелі. Фільм розповідає про Макса Рокатанського, який поєднується з воїном-імператором Фуріосою, щоб вирватися з лап тиранічного полководця Безсмертного Джо.

Місія нездійсненна: Посібники

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 27хв; Рік: 2018

Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс

"Місія нездійсненна: Наслідки" – шоста частина франшизи "Місія нездійсненна". У цьому фільмі Ітан Хант і його команда повинні запобігти глобальній катастрофі, викликаній терористичною групою "Апостоли". У фільмі безліч захоплюючих екшн-сцен, включаючи стрибок з парашутом з великої висоти та швидкісну гонитву на мотоциклі вулицями Парижа.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США; Тривалість: 2год 14хв; Рік: 2018

Продюсер: Кевін ФейджРежисер: Раян Куглер

Фільм розповідає про Т'Чалла, нещодавно коронованого короля Ваканди, як він справляється з труднощами управління своєю технологічно розвиненою та ізольованою африканською країною. Коли знову з'являється старий ворог, Т'Чалла повинен використати свої нові сили та союзи, щоб захистити свій народ.

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