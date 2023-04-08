Сюжет увлекает с первых кадров: Креативные экшн фильмы 2015-19 годов
UAportal подготовил подборку лучших остросюжетных фильмов 2015-2019 годов. Эти фильмы предлагают увлекательный способ уйти от повседневности и погрузиться в мир захватывающих приключений, героических персонажей и взрывных экшн-сцен.
Мстители 4: Финал
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Экшн, Приключения, Драма
Страна: США; Продолжительность: 3ч 1мин; Год: 2019
Продюсер: Энтони Руссо, Джо Руссо
"Мстители 4: Финал" – эпический супергеройский фильм, завершающий сюжетную арку первых трех частей Кинематографической вселенной Marvel. В фильме участвует группа популярных персонажей, включая Железного человека, Капитана Америку, Тора и Халка, которые вместе работают над устранением ущерба, нанесенного злодеем Таносом в предыдущем фильме.
Джон Уик 3
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 11мин; Год: 2019
Продюсер: Бэзил Иванык, Эрика Ли
"Джон Уик 3" – третья часть франшизы "Джон Уик". В этом фильме Джон находится в бегах после того, как международная гильдия убийц объявила его "отлученным от церкви". С наградой в 14 миллионов долларов за свою голову, Уик должен пробиваться через множество опытных убийц, чтобы выжить.
Читайте также: Пять лучших приключенческих фильмов: зрители будут в напряжении
Безумный Макс: Дорога ярости
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический
Страна: Австралия; Продолжительность: 2ч; Год: 2015
Продюсер: Даг Митчелл, Джордж Миллер
"Безумный Макс: Дорога ярости" – это постапокалиптический экшн, действие которого происходит в мрачной пустыне. Фильм рассказывает о Максе Рокатански, который объединяется с воином-императором Фуриосой, чтобы вырваться из лап тиранического полководца Бессмертного Джо.
Миссия невыполнима: Поседствия
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Экшн, Приключения, Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 27мин; Год: 2018
Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс
"Миссия невыполнима: Последствия" – шестая часть франшизы "Миссия невыполнима". В этом фильме Итан Хант и его команда должны предотвратить глобальную катастрофу, вызванную террористической группой "Апостолы". В фильме множество захватывающих экшн-сцен, включая прыжок с парашютом с большой высоты и скоростную погоню на мотоцикле по улицам Парижа.
Черная пантера
Рейтинг IMDb: 7.3
Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический
Страна: США; Продолжительность: 2ч 14мин; Год: 2018
Продюсер: Кевин ФейджРежиссер: Райан Куглер
Фильм рассказывает о Т'Чалле, недавно коронованном короле Ваканды, как он справляется с трудностями управления своей технологически развитой и изолированной африканской страной. Когда вновь появляется старый враг, Т'Чалла должен использовать свои новые силы и союзы, чтобы защитить свой народ.
Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !