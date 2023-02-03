Тарифи на газ в Україні на лютий 2023 року

У другому місяці 2023 року все ще діють річні тарифи Нафтогазу, який покриває 98% частки ринку. Це означає, що українські домогосподарства платитимуть 7,96 грн за кубометр природного газу в цьому місяці. Всі 9 компаній-постачальників оголосили свої тарифи із середньою ціною від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Найнижчий тариф - 7,70 грн., тоді як "Енергія Трейд Груп" пропонує дещо вищу ціну - 7,799 грн., за якою слідує "Нафтогаз" з тарифом 7,96 грн. за кубометр відповідно. З іншого боку, клієнти "СвітлоГазу" мають платити найвищу ціну - 9,99 грн. за кубометр.

Хоча великі компанії можуть не пропонувати найбільш конкурентоспроможні ціни, споживачі все ще можуть знайти більш вигідні ціни на газ від менших постачальників на ринку. Однак вони будуть змушені погоджувати щомісячні тарифи і не зможуть скористатися привабливими пропозиціями.

Уряд оголосив, що немає жодних шансів на підвищення тарифів на газ чи теплопостачання, доки воєнний стан продовжує діяти. Хоча тарифи на електроенергію, ймовірно, будуть підвищені найближчим часом, але це також не відбудеться до офіційного завершення опалювального сезону. Країна зіткнулася з кількома ракетними обстрілами, які завдали значних руйнувань як енергетикам, так і громадянам, які зараз змушені страждати від регулярних відключень електроенергії через цю несприятливу ситуацію. Очікується, що до літа Збройні сили отримають системи протиповітряної оборони Patriot, які можуть принести полегшення від усіх цих неприємностей.

Україна - це країна, розташована у Східній Європі, з населенням понад 44 мільйони людей, значну частину території якої складають степи та лісові масиви, що складають більшість рельєфу по всьому регіону. Її столиця і найбільше місто Київ також є домом для деяких найстаріших церков Східної Європи, включаючи Софійський собор, який спочатку був побудований у 1050 році, а потім реконструйований у 17 столітті, в результаті чого цю культову пам'ятку можна побачити і сьогодні, а також багато інших історичних пам'яток.