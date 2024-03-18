Теплі спогади з дитинства: рецепт смачних та запашних ватрушок

Якщо господиня хоче наповнити оселю теплом і затишок, то часто вона може вдатися до випікання чогось смачного, для прикладу ватрушок, які доповнюють чаювання неповторним ароматом. Ця здоба зберігає у собі смак дитячих спогадів.

Можливо, здається, що приготувати її власноруч — це складне завдання, але це не так. Ваші рідні будуть в захваті від домашніх ватрушок, які затьмарять будь-які куплені солодощі. Унікальним рецептом поділився УНІАН.

Для тіста потрібно:

борошно — 2 ст.;

цукор — 1 ст. л.;

рослинна олія або маргарин — 2 ст. л.;

яйця — 1 шт.;

дріжджі сухі – 1,5 ч. л.;

сіль;

молоко — 0,5 склянки;

ванільний цукор — 1 ч.л.

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Компоненти для начинки:

сир — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1,5 ст. л.;

борошно — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль.

Покроковий рецепт:

Розпочинаємо зі змішування теплого молока з дріжджами у міксері до їх повного поєднання. Далі, вливаємо яйце, додаємо трохи цукру та солі, і все добре перемішуємо. Поступово вводимо борошно, місимо м’яке тісто. Наприкінці додаємо тепле масло чи розтоплений маргарин. Перекладаємо тісто в миску, закриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 1,5 години. Після цього легко обминаємо тісто і знову відставляємо під плівку на 40 хвилин. Розкачуємо тісто у довгий джгут, розрізаємо на 10 рівних частин, формуємо кожну в кулю, злегка сплющуємо і викладаємо на деко, змащене маслом. За допомогою дна склянки робимо у кожній булочці поглиблення. Для начинки протираємо сир через дрібне сито. Змішуємо з яйцем, ванільним та звичайним цукром, додаємо сіль та борошно, ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку у підготовлені булочки, накриваємо їх рушником і залишаємо на 20 хвилин. Потім змащуємо поверхню кожної збитим яйцем і випікаємо в духовці, розігрітій до 200°C, протягом 15 хвилин.

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