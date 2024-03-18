Теплі спогади з дитинства: рецепт смачних та запашних ватрушок
Якщо господиня хоче наповнити оселю теплом і затишок, то часто вона може вдатися до випікання чогось смачного, для прикладу ватрушок, які доповнюють чаювання неповторним ароматом. Ця здоба зберігає у собі смак дитячих спогадів.
Можливо, здається, що приготувати її власноруч — це складне завдання, але це не так. Ваші рідні будуть в захваті від домашніх ватрушок, які затьмарять будь-які куплені солодощі. Унікальним рецептом поділився УНІАН.
Для тіста потрібно:
- борошно — 2 ст.;
- цукор — 1 ст. л.;
- рослинна олія або маргарин — 2 ст. л.;
- яйця — 1 шт.;
- дріжджі сухі – 1,5 ч. л.;
- сіль;
- молоко — 0,5 склянки;
- ванільний цукор — 1 ч.л.
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Компоненти для начинки:
- сир — 1 склянка;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- борошно — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль.
Покроковий рецепт:
- Розпочинаємо зі змішування теплого молока з дріжджами у міксері до їх повного поєднання.
- Далі, вливаємо яйце, додаємо трохи цукру та солі, і все добре перемішуємо.
- Поступово вводимо борошно, місимо м’яке тісто. Наприкінці додаємо тепле масло чи розтоплений маргарин.
- Перекладаємо тісто в миску, закриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 1,5 години. Після цього легко обминаємо тісто і знову відставляємо під плівку на 40 хвилин.
- Розкачуємо тісто у довгий джгут, розрізаємо на 10 рівних частин, формуємо кожну в кулю, злегка сплющуємо і викладаємо на деко, змащене маслом. За допомогою дна склянки робимо у кожній булочці поглиблення.
- Для начинки протираємо сир через дрібне сито. Змішуємо з яйцем, ванільним та звичайним цукром, додаємо сіль та борошно, ретельно перемішуємо.
- Викладаємо начинку у підготовлені булочки, накриваємо їх рушником і залишаємо на 20 хвилин.
- Потім змащуємо поверхню кожної збитим яйцем і випікаємо в духовці, розігрітій до 200°C, протягом 15 хвилин.
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