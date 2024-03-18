Теплые воспоминания с детства: рецепт вкусных и душистых ватрушек
Если хозяйка хочет наполнить жилище теплом и уют, то часто он может прибегнуть к выпеканию чего-то вкусного, к примеру ватрушек, которые дополняют чаепитие неповторимым ароматом. Эта сдоба сохраняет в себе вкус детских воспоминаний.
Возможно, кажется, что приготовить ее собственноручно – это сложная задача, но это не так. Ваши родные будут в восторге от домашних ватрушек, которые затмят любые купленные сладости. Уникальным рецептом поделился УНИАН.
Для теста нужно:
- мука - 2 ст.;
- сахар – 1 ст. л.;
- растительное масло или маргарин – 2 ст. л.;
- яйца - 1 шт.;
- дрожжи сухие – 1,5 ч. л.;
- соль;
- молоко – 0,5 стакана;
- ванильный сахар – 1 ч.л.
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Компоненты для начинки:
- сыр – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- мука - 1 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- соль.
Пошаговый рецепт:
- Начинаем со смешивания теплого молока с дрожжами в миксере до полного соединения.
- Далее, вливаем яйцо, добавляем немного сахара и соли и все хорошо перемешиваем.
- Постепенно вводим муку, месим мягкое тесто. В заключение добавляем теплое масло или растопленный маргарин.
- Перекладываем тесто в миску, закрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. После этого легко обминаем тесто и снова отставляем под пленку на 40 минут.
- Раскатываем тесто в длинный жгут, разрезаем на 10 равных частей, формируем каждую в шар, слегка сплющиваем и выкладываем на противень, смазанный маслом. С помощью дна стакана делаем в каждой булочке углубление.
- Для начинки протираем творог через мелкое сито. Смешиваем с яйцом, ванильным и обычным сахаром, добавляем соль и муку, тщательно перемешиваем.
- Выкладываем начинку в подготовленные булочки, накрываем их полотенцем и оставляем на 20 минут.
- Затем смазываем поверхность каждой взбитым яйцом и выпекаем в духовке, разогретой до 200°C в течение 15 минут.
Напомним, раньше мы рассказывали рецепт шоколадных сырников, которые готовятся очень просто.
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