Томас Хенкс: як актор став легендою і продовжує грати в кращих фільмах

За роки свого існування індустрія розваг породила безліч талановитих людей, серед них – Томас Хенкс. UAportal підготував статтю про становлення Томаса Хенкса в шоубізнесі, різних факторах, що сприяли його успіху, та його вплив на індустрію.

Рання кар'єра

Том народився в Конкорді, штат Каліфорнія, в 1956 році, і в шкільні роки у нього виник інтерес до акторської майстерності. Після закінчення школи він вивчав театральне мистецтво в коледжі Чабот та Каліфорнійському державному університеті, а потім переїхав до Нью-Йорка, щоб продовжити свою акторську кар'єру.

У перші роки він отримав кілька невеликих ролей у телешоу та фільмах, включаючи малобюджетний фільм жахів "Він знає, що ти один" у 1980 році. Однак лише в середині 1980-х років Хенкс отримав широке визнання своїх акторських здібностей.

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Проривна роль

У 1984 році Хенкс знявся у популярній комедії "Сплеск", яка стала касовим успіхом і допомогла розпочати його кар'єру. Надалі він знявся в ряді успішних комедій, включаючи "Великий", "Околиці" та "Тернер і Хуч".

Однак саме його драматична роль у фільмі 1993 року Філадельфія закріпила за ним статус серйозного актора. Хенкс зіграв адвоката, якого звільняють після того, як у юридичній фірмі дізнаються, що він хворий на СНІД, і його роль принесла йому визнання критиків і першу премію "Оскар" за кращу чоловічу роль.

Виборчі ролі

Після проривної ролі у фільмі "Філадельфія" Хенкс став більш вибірковим у виборі ролей. Він брав складні ролі, які дозволяли йому продемонструвати свій акторський потенціал, наприклад роль розумово відсталого Форреста Гампа в однойменному фільмі 1994 року. Його гра у цьому фільмі принесла йому другу премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Він продовжував грати різноманітні ролі в 2000-х роках, включаючи роль співробітника FedEx, що застряг, у фільмі "Cast Away" і кілера у фільмі "Road to Perdition".

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Визнання критиків

Протягом багатьох років Том отримував визнання критиків за свої ролі у різних фільмах. Він був номінований на п'ять премій "Оскар" та отримав дві за свої ролі у фільмах "Філадельфія" та "Форрест Гамп". Він також отримав безліч інших нагород, включаючи чотири премії "Золотий глобус" та сім премій "Еммі". Хенкс вважається одним із найбільших акторів свого покоління, а його виступи залишили незабутній слід в індустрії розваг.

Екологічний активізм

Окрім успішної акторської кар'єри, Том також відомий своїм екологічним активізмом. Він є активним захисником екологічно чистої енергії та співпрацює з такими організаціями, як Рада із захисту природних ресурсів та Національна федерація дикої природи для просування зусиль з охорони природи. Він також входив до ради директорів Всесвітнього фонду дикої природи та Фонду національних парків.

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