Томас Хэнкс: как актер стал легендой и продолжает играть в лучших фильмах

За годы своего существования индустрия развлечений породила множество талантливых людей, и среди них – Томас Хэнкс. UAportal подготовил статью о становлении Томаса Хэнкса в шоу-бизнесе, различных факторах, способствовавших его успеху, и его влиянии на индустрию.

Ранняя карьера

Том родился в Конкорде, штат Калифорния, в 1956 году, и в школьные годы у него появился интерес к актерскому мастерству. После окончания школы он изучал театральное искусство в колледже Чабот и Калифорнийском государственном университете, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою актерскую карьеру.

В первые годы он получил несколько небольших ролей в телешоу и фильмах, включая малобюджетный фильм ужасов "Он знает, что ты один" в 1980 году. Однако только в середине 1980-х годов Хэнкс получил широкое признание своих актерских способностей.

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Прорывная роль

В 1984 году Хэнкс снялся в популярной комедии "Всплеск", которая стала кассовым успехом и помогла начать его карьеру. В дальнейшем он снялся в ряде успешных комедий, включая "Большой", "Окрестности" и "Тернер и Хуч".

Однако именно его драматическая роль в фильме 1993 года "Филадельфия" закрепила за ним статус серьезного актера. Хэнкс сыграл адвоката, которого увольняют после того, как в юридической фирме узнают, что он болен СПИДом, и его роль принесла ему признание критиков и первую премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Избирательные роли

После прорывной роли в фильме "Филадельфия" Хэнкс стал более избирательным в выборе ролей. Он брал сложные роли, которые позволяли ему продемонстрировать свой актерский потенциал, например, роль умственно отсталого Форреста Гампа в одноименном фильме 1994 года. Его игра в этом фильме принесла ему вторую премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Он продолжал играть разнообразные роли в 2000-х годах, включая роль застрявшего сотрудника FedEx в фильме "Cast Away" и киллера в фильме "Road to Perdition".

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Признание критиков

На протяжении многих лет Том получал признание критиков за свои роли в различных фильмах. Он был номинирован на пять премий "Оскар" и получил две за свои роли в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп". Он также получил множество других наград, включая четыре премии "Золотой глобус" и семь премий "Эмми". Хэнкс считается одним из величайших актеров своего поколения, а его выступления оставили неизгладимый след в индустрии развлечений.

Экологический активизм

Помимо успешной актерской карьеры, Том также известен своим экологическим активизмом. Он является активным защитником экологически чистой энергии и сотрудничает с такими организациями, как Совет по защите природных ресурсов и Национальная федерация дикой природы, для продвижения усилий по охране природы. Он также входил в совет директоров Всемирного фонда дикой природы и Фонда национальных парков.

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