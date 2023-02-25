Топ-5 комедійних фільмів: приготуйтеся сміятися вголос

Хороша комедія завжди здатна підняти настрій та відволікти від щоденного стресу. UAportal склав для вас список із п'яти кращих комедійних фільмів 2018-2020 років.

Всі вони мають рейтинг IMDB від 8 до 9, так що приготуйтеся до серйозного сміху у родинному колі або друзів.

Першим з них є "Книгарня" (2019). Комедійний фільм із рейтингом IMDB 8,2/10 був знятий у США режисером Олівією Уайлд. Це дивна історія про двох найкращих друзів, які намагаються надолужити втрачений час на випускному вечорі перед тим, як розійтися різними коледжами з різними шляхами. Хронометраж фільму складає всього 102 хвилини, що робить його ідеальним для приємного вечора у родинному колі або друзів.

Наступним йде фільм "Дедпул 2" (2018). З рейтингом IMDB 8/10 ця екшн-комедія здобула серця багатьох глядачів. Фільм знятий у США режисером Девідом Лейчем і розповідає історію про антигероя, який формує загін X-Force, щоб захистити молодого мутанта від Кейбла, мандрівника в часі. Тривалість фільму – 119 хвилин, він сповнений гумору та захоплюючих сцен, які не залишать вас байдужими.

Інший обов'язковий для перегляду комедійний фільм – "Миттєва сім'я" (2018). Він має рейтинг 8/10 на IMDB, а його продюсером є Шон Андерс. Цей знятий в Америці фільм розповідає історію двох батьків, які вирішують взяти на виховання трьох дітей – але незабаром вони розуміють, наскільки це може бути складно.

Його тривалість становить 118 хвилин, що робить його ідеальним для проведення якісного сімейного часу разом, сміючись з деяких кумедних моментів.

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Далі слідує фільм "Дамбо" (2019) з рейтингом 8/10 на IMDB. Ця фантастична пригодницька драма була знята в США режисером Тімом Бертоном і розповідає нам історію про власника цирку Макса Медічі.

Він наймає колишню зірку Холта Фаррієра для догляду за Дамбо, слоненятком, що народився з величезними вухами, які дозволяють йому літати. Цей фільм тривалістю 112 хвилин змусить вас сміятися вголос завдяки своїм дотепним діалогам.

І останній, але не менш важливий фільм – Yesterday (2019), ще одна британська романтична комедія режисера Денні Бойла з Хімешем Пателем у головній ролі Джека Маліка, співака-пісняра-початківця, чиї мрії збуваються. Одного разу прокидається єдиною людиною на землі, яка знає всі пісні Beatles, коли-небудь написані – ніхто не чув їх раніше!

Музична комедія отримала 8/10 балів на IMDB за 116 хвилин перегляду. Це робить її ідеальним варіантом, коли вам потрібно щось легковажне, але водночас змістовне.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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