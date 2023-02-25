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Топ-5 комедійних фільмів: приготуйтеся сміятися вголос

Владислав Москаленко

UАportal представляє вам найкращі комедійні фільми

Хороша комедія завжди здатна підняти настрій та відволікти від щоденного стресу. UAportal склав для вас список із п'яти кращих комедійних фільмів 2018-2020 років.

Всі вони мають рейтинг IMDB від 8 до 9, так що приготуйтеся до серйозного сміху у родинному колі або друзів.

 

Першим з них є "Книгарня" (2019). Комедійний фільм із рейтингом IMDB 8,2/10 був знятий у США режисером Олівією Уайлд. Це дивна історія про двох найкращих друзів, які намагаються надолужити втрачений час на випускному вечорі перед тим, як розійтися різними коледжами з різними шляхами. Хронометраж фільму складає всього 102 хвилини, що робить його ідеальним для приємного вечора у родинному колі або друзів.

 

Наступним йде фільм "Дедпул 2" (2018). З рейтингом IMDB 8/10 ця екшн-комедія здобула серця багатьох глядачів. Фільм знятий у США режисером Девідом Лейчем і розповідає історію про антигероя, який формує загін X-Force, щоб захистити молодого мутанта від Кейбла, мандрівника в часі. Тривалість фільму – 119 хвилин, він сповнений гумору та захоплюючих сцен, які не залишать вас байдужими.

 

Інший обов'язковий для перегляду комедійний фільм – "Миттєва сім'я" (2018). Він має рейтинг 8/10 на IMDB, а його продюсером є Шон Андерс. Цей знятий в Америці фільм розповідає історію двох батьків, які вирішують взяти на виховання трьох дітей – але незабаром вони розуміють, наскільки це може бути складно.

Його тривалість становить 118 хвилин, що робить його ідеальним для проведення якісного сімейного часу разом, сміючись з деяких кумедних моментів.

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Далі слідує фільм "Дамбо" (2019) з рейтингом 8/10 на IMDB. Ця фантастична пригодницька драма була знята в США режисером Тімом Бертоном і розповідає нам історію про власника цирку Макса Медічі.

Він наймає колишню зірку Холта Фаррієра для догляду за Дамбо, слоненятком, що народився з величезними вухами, які дозволяють йому літати. Цей фільм тривалістю 112 хвилин змусить вас сміятися вголос завдяки своїм дотепним діалогам.

 

І останній, але не менш важливий фільм – Yesterday (2019), ще одна британська романтична комедія режисера Денні Бойла з Хімешем Пателем у головній ролі Джека Маліка, співака-пісняра-початківця, чиї мрії збуваються. Одного разу прокидається єдиною людиною на землі, яка знає всі пісні Beatles, коли-небудь написані – ніхто не чув їх раніше!

Музична комедія отримала 8/10 балів на IMDB за 116 хвилин перегляду. Це робить її ідеальним варіантом, коли вам потрібно щось легковажне, але водночас змістовне.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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