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Топ-5 кімнатних рослин для спальні: вони покращать якість сну

Марина Грамович

Топ-5 кімнатних рослин для спальні: вони покращать якість сну

UAportal підготував список найкращих кімнатних рослин для спальні, які створюють ідеальне середовище для спокійних ночей. Ці рослини можуть принести численні переваги для якості вашого сну і самопочуття.

Сансев'єрія:

  • Сансев'єрія дуже популярна у спальнях через її невибагливість у догляді.
  • Вночі вона виділяє кисень, покращуючи якість повітря і сприяючи кращому сну.
  • Архітектурне листя додає візуально привабливий і сучасний елемент до декору спальні.

Лілія миру:

  • Лілія миру – ідеальна рослина для спальні через свої здатності очищати повітря і виводити токсини.
  • Покращується якість повітря, створюючи спокійну атмосферу в спальні.
  • Процвітаючи в умовах низької освітленості, вона є ідеальним вибором для спалень з мінімальним природним освітленням.

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Алое вера:

  • Алое вера, відоме своїми цілющими властивостями, також є чудовим доповненням до спальні.
  • Виділення кисню протягом ночі покращує якість повітря і додає відтінок зелені в декор спальні.
  • Невибагливість у догляді робить алое вера чудовим вибором для створення спокійної атмосфери в спальні.

Хлорофітум:

  • Хлорофітум відомий своєю здатністю очищати повітря, ефективно видаляючи токсини.
  • Ці рослини процвітають при мінімальному догляді і можуть адаптуватися до різних умов освітлення.
  • Каскадне зелене листя привносить освіжаючий і природний елемент у спальню.

Англійський плющ:

  • Англійський плющ, універсальна і витривала рослина, добре підходить для спалень.
  • Фільтруючи забруднювачі повітря, він створює більш здорове середовище для сну.
  • Завдяки своїм каскадним ліанам, англійський плющ додає краси та елегантності до декору спальні.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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