Топ-5 найкращих фантастичних фільмів останніх років: допоможуть відволіктися від буденності

UAportal підготував добірку чудових фільмів 2018-2021 років, що усуває межі реальності та переносить глядачів у далекі чарівні світи. Незвідані землі, магія, чарівні істоти, цікавий сюжет, нерозгадані таємниці – усе це чекає на вас, коли ви переглянете ці кіношедеври.

"Лабіринт Фавна"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Фантастика, драма, військовий

Країна: Іспанія, Мексика, США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2006

Головний продюсер Гільєрмо дель Торо

Сюжет розгортається навколо захопливої подорожі Офелії, молодої дівчини, яка відкриває міфічний лабіринт, наповнений магічними істотами. Там вона також зустрічає таємничого фавна. У цьому похмурому фентезі, на тлі Іспанії після громадянської війни, розкривається тема уяви та стійкості.

"Форма води"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Фантастика, драма, мелодрама, романтика

Країна: США

Тривалість: 123 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо, Джей Майлз Дейл

Німа прибиральниця Еліза налагоджує несподіваний зв'язок із загадковою водною істотою, яку утримують в ув'язненні в державній установі. Ця химерна історія кохання заглиблюється в теми емпатії, прийняття та меж суспільних норм.

"Книга джунглів"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Фантастика, пригодницький, драма

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 106 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Джон Фавро, Брігхем Тейлор

Безсмертна казка Редьярда Кіплінга знову оживає. Мауглі, хлопчик, вихований вовками, вирушає в захопливу пригоду через буйні джунглі Індії. Завдяки приголомшливому візуальному ряду та цікавій історії, цей фільм досліджує теми ідентичності, дружби та гармонії між людиною й природою.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика, пригоди, сімейний

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 143 хв

Рік: 2005

Головний продюсер: Марк Джонсон, Філіп Стоєр, Ендрю Адамсон

Глядачі мають можливість побувати в чарівній країні Нарнії, де четверо братів і сестер відкривають портал через шафу, який веде до епічної битви між добром і злом. Ця чарівна пригода висвітлює теми мужності, жертовності та перемоги світла над темрявою.

"Аліса в країні чудес"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Фантастика, пригоди, сімейний

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Рік: 2010

Головний продюсер: Джо Рот, Сюзанн Тодд, Дженніфер Тодд, Тім Бертон

Допитлива дівчинка Аліса падає в кролячу нору й потрапляє в химерний і своєрідний світ, що наповнений чарівними істотами, які вміють розмовляти. Ця фантастична подорож кидає виклик реальності та спонукає головну героїню до рішучих дій.

Раніше, UaPortal поділився найкращими пригодницькими фільмами.

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