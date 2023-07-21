Топ-5 найкращих фільмів із Сільвестром Сталлоне в головній ролі: особливо сподобається любителям бойовиків
Харизматичний, талановитий і незабутній Сильвестр Сталлоне неабияк вплинув на розвиток світового кінематографа. UAportal підготував добірку з п'яти найкращих фільмів з цим актором, які демонструють його багатогранність.
"Роккі"
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: Драма, спорт
Країна: США
Тривалість: 120 хв
Рік: 1976-2023
Головний продюсер: Роберт Чартофф, Ірвін Вінклер
Сталлоне перевтілився в Роккі Бальбоа, посереднього боксера, який отримує шанс стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усупереч усьому, головний герой наполегливо тренується, знаходить любов і натхнення, захоплюючи серця глядачів своєю історією аутсайдера.
"Рембо: Перша кров"
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Бойовик, пригоди, драма
Країна: США
Тривалість: 93 хв
Рік: 1982
Головний продюсер: Базз Фейтшанс
Сільвестр Сталлоне виконує роль Джона Рембо, колишнього "зеленого берета" й ветерана війни у В'єтнамі, який стає мішенню невпинного переслідування шерифа маленького містечка. Боротьба головного героя за виживання в суворій пустелі демонструє його інтенсивність і фізичну силу.
"Скелелаз"
Рейтинг IMDb: 6.4
Жанр: Бойовик, пригоди, трилер
Країна: США, Італія, Франція
Тривалість: 113 хв
Рік: 1993
Головний продюсер: Ренні Харлін, Алан Маршалл
Фільм розповідає про Гейба Вокера, гірського рейнджера-рятувальника, якого переслідує трагічне минуле. Коли пограбування пішло не за планом, і злочинці залишаються в підступних Скелястих горах, головний герой змушений протистояти внутрішнім демонам і врятуватися.
"Руйнівник"
Рейтинг IMDb: 6.7
Жанр: Бойовик, фантастика, кримінал
Країна: США
Тривалість: 115 хв
Рік: 1993
Головний продюсер: Джоел Сілвер
Сільвестр Сталлоне грає Джона Спартана, крутого копа, який прокидається в утопічному майбутньому після десятиліть кріогенного заморожування. Тепер він повинен боротися зі старим заклятим ворогом у суспільстві, позбавленому насильства. Фільм поєднує екшн, гумор та підіймає соціальні проблеми, при цьому демонструючи багатогранність актора.
"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Драма, спорт
Країна: США
Тривалість: 133 хв
Рік: 2015
Головний продюсер: Роберт Чартофф, Ірвін Вінклер
Роккі Бальбоа стає тренером з боксу для Адоніса Джонсона, сина колишнього суперника й друга – Аполлона Кріда. Зрештою, цього разу Роккі зустрінеться з найнебезпечнішим суперником за все життя. Фільм доповнює франшизу "Роккі".
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