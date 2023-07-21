Топ-5 найкращих фільмів із Сільвестром Сталлоне в головній ролі: особливо сподобається любителям бойовиків

Харизматичний, талановитий і незабутній Сильвестр Сталлоне неабияк вплинув на розвиток світового кінематографа. UAportal підготував добірку з п'яти найкращих фільмів з цим актором, які демонструють його багатогранність.

"Роккі"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Драма, спорт

Країна: США

Тривалість: 120 хв

Рік: 1976-2023

Головний продюсер: Роберт Чартофф, Ірвін Вінклер

Сталлоне перевтілився в Роккі Бальбоа, посереднього боксера, який отримує шанс стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усупереч усьому, головний герой наполегливо тренується, знаходить любов і натхнення, захоплюючи серця глядачів своєю історією аутсайдера.

"Рембо: Перша кров"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна: США

Тривалість: 93 хв

Рік: 1982

Головний продюсер: Базз Фейтшанс

Сільвестр Сталлоне виконує роль Джона Рембо, колишнього "зеленого берета" й ветерана війни у В'єтнамі, який стає мішенню невпинного переслідування шерифа маленького містечка. Боротьба головного героя за виживання в суворій пустелі демонструє його інтенсивність і фізичну силу.

"Скелелаз"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна: США, Італія, Франція

Тривалість: 113 хв

Рік: 1993

Головний продюсер: Ренні Харлін, Алан Маршалл

Фільм розповідає про Гейба Вокера, гірського рейнджера-рятувальника, якого переслідує трагічне минуле. Коли пограбування пішло не за планом, і злочинці залишаються в підступних Скелястих горах, головний герой змушений протистояти внутрішнім демонам і врятуватися.

"Руйнівник"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: Бойовик, фантастика, кримінал

Країна: США

Тривалість: 115 хв

Рік: 1993

Головний продюсер: Джоел Сілвер

Сільвестр Сталлоне грає Джона Спартана, крутого копа, який прокидається в утопічному майбутньому після десятиліть кріогенного заморожування. Тепер він повинен боротися зі старим заклятим ворогом у суспільстві, позбавленому насильства. Фільм поєднує екшн, гумор та підіймає соціальні проблеми, при цьому демонструючи багатогранність актора.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Драма, спорт

Країна: США

Тривалість: 133 хв

Рік: 2015

Головний продюсер: Роберт Чартофф, Ірвін Вінклер

Роккі Бальбоа стає тренером з боксу для Адоніса Джонсона, сина колишнього суперника й друга – Аполлона Кріда. Зрештою, цього разу Роккі зустрінеться з найнебезпечнішим суперником за все життя. Фільм доповнює франшизу "Роккі".

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