Топ-5 найкращих фільмів з Він Дізелем: обов'язкові для перегляду

Він Дізель зачаровує глядачів своїми ролями в найрізноманітніших жанрах. Він відомий своєю харизмою та багатогранністю. UAportal підготував захопливу добірку з п'яти фільмів за участю цього талановитого актора.

"Форсаж 6"

Рейтинг: IMDB: 7.1/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна: США

Тривалість: 130 хв

Рік: 2013

Виробництво: Universal Pictures

Він Дізель повертається до ролі Домініка Торетто, вправного вуличного гонщика. Люк Гоббс, агент Служби дипломатичної безпеки, завербував головного героя разом з його командою. Хлопцям необхідно знищити групу досвідчених найманців на чолі з Овеном Шоу. Під час погонь, вибухонебезпечних пограбувань і відчайдушних подвигів, Торетто повинен зіштовхнутися зі своїм минулим і захистити власну сім'ю від небезпек, які чекають на нього попереду.

"Три ікси"

Рейтинг: IMDB 5.9/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна: США

Тривалість: 124 хв

Рік: 2002

Виробництво: Columbia Pictures

У цьому фільмі Він Дізель грає роль Ксандера Кейджа, спортсмена-екстремала, який шукає гострих відчуттів і неохоче стає урядовим агентом. Завербований Агентством національної безпеки, головний герой повинен проникнути в небезпечну терористичну організацію й зірвати їхні зловісні плани. Фільм наповнений карколомними трюками, адреналіновими екшн-сценами та беззаперечною харизмою Дизеля.

"Чорна діра"

Рейтинг: IMDB 7.1/10

Жанр: Бойовик, Жахи, Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 109 хв

Рік: 2000

Виробництво: Universal Pictures

Він Дізель перевтілюється в Річарда Б. Ріддіка, небезпечного злочинця з особливим нічним зором, який застряг на пустельній планеті, що кишить смертоносними істотами. З настанням темряви група повинна покладатися на унікальні здібності Ріддіка, щоб зорієнтуватися в підступному ландшафті й вижити під невпинним натиском істот, що ховаються в тіні.

"Хроніки Ріддіка"

Рейтинг: IMDB 6.7/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна: США

Тривалість: 119 хв

Рік: 2004

Виробництво: Universal Pictures

Ріддік опиняється втягненим у битву проти некромонгерів, фанатичної релігійної секти, що прагне завоювати галактику. Акторська гра Він Дізеля займає центральне місце, коли він зіштовхується з власною долею, бореться з грізними ворогами та дізнається правду про своє походження.

"Вартові Галактики"

Рейтинг: IMDB 8.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 121 хв

Рік: 2014

Виробництво: Marvel Studios

У фільмі "Вартові Галактики" Він Дізеля демонструє свою багатогранність та здатність зачаровувати глядачів лише за допомогою голосу, яким заговорив Ґрут – деревоподібний інопланетянин із золотим серцем. Своєю незабутньою фразою "Я є Ґрут", Дізель наповнює персонажа теплом, гумором і дивовижною емоційною глибиною, яка резонує впродовж усього фільму.

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