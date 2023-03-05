Топ-5 найкращих фільмів у жанрі фентезі: пориньте у дивовижні світи

Фентезі – один із найтворческіших і найприємніших жанрів для перегляду. UAportal підготував п'ять найкращих фільмів, випущених у період з 2018 по 2021 рік, які отримали рейтинг IMDB 7,5 або вище.

Форма води

З рейтингом IMDB 8, цей фантастичний драматичний фільм 2017 року режисера Гільєрмо дель Торо розповідає про німого наглядача урядової лабораторії суворого режиму, який закохується в земноводну істоту там. Фільм, знятий у США і який тривав 123 хвилини, отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину.

Месники: Фінал

Цей американський супергеройський фільм 2019 року режисерів Ентоні та Джо Руссо набрав 8,4 бала за рейтингом IMDB. Фільм триває 182 хвилини і є двадцять другим фільмом у кінематографічному всесвіті Marvel (MCU).

Він продовжує події після "Месників: Війна нескінченності", де наші улюблені супергерої збираються разом, щоб востаннє протистояти Таносові. Вони повинні звернути його дії назад і відновити баланс у Всесвіті.

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Фантастичні тварюки і де вони мешкають

Цей британський фантастичний фільм 2016 від Warner Bros Pictures отримав на IMDB оцінку 7,5. Режисер Девід Йейтс зняв фільм за однойменним романом Дж. К. Роулінг і розповідає про магозоолога Ньюта Скамандера, який шукає магічних істот у Нью-Йорку. Фільм триває 133 хвилини.

Таємниця Коко

Ця анімаційна фентезі-пригода 2017 року виробництва Pixar Animation Studios набрала 8,4 балів за рейтингом IMDB. Режисер Лі Ункрич розповідає про Мігела Рівера, дванадцятирічного хлопчика, який мріє стати музикантом, як його кумир Ернесто де ла Круз. Коли він опиняється в пастці в Країні Мертвих, він повинен знайти свого прадіда до сходу сонця, інакше він застрягне там назавжди. Фільм триває 109 хвилин.

Довод

Цей науково-фантастичний бойовик 2020 режисера Крістофера Нолана набрав 8 балів за рейтингом IMDB. У головній ролі Джон Девід Вашингтон, який грає головного героя Протагоніста, розповідає про його місію щодо запобігання Третьій світовій війні за допомогою маніпуляції часом. Фільм, знятий у Великій Британії, тривалістю 150 хвилин, підкорив глядачів своїми інноваційними методами оповідання та візуальними ефектами.

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