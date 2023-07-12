Топ-5 найкращих програм для обробки фотографій: обов'язково повинні мати як аматори, так і професіонали

Нині фотографія стала невіддільною частиною нашого життя. За допомогою світлин, ми можемо закарбувати спогад або виразити власну творчість. Аби покращити та прикрасити наші зображення, іноді потрібно використовувати різноманітні фотододатки. UAportal підготував топ-5 найкращих застосунків, які покращать вашу майстерність фільмування.

Snapseed

Snapseed – це потужний додаток для редагування фотографій, що надає широкий спектр інструментів та функцій, які покращать якість ваших зображень. У ньому є налаштування яскравості й контрастності, а також розширені опції корегування, зокрема, вибіркові налаштування й лікувальні пензлі. Словом, за допомогою Snapseed, ви зможете редагувати на рівні з професійними фотографами. Зрештою, завдяки зручному інтерфейсу та широкому спектру фільтрів та ефектів, цей застосунок обов'язково повинні мати як аматори, так і професіонали.

VSCO

VSCO відомий своєю приголомшливою колекцією фільтрів, які перетворять ваші звичайні фотографії на приголомшливі витвори мистецтва. Додаток пропонує широкий вибір пресетів, що дозволить створити унікальну естетику зображень. До того ж застосунок надає розширені інструменти та функції редагування. Наприклад, налаштування експозиції, корекцію кольору та обрізання. У VSCO ви знайдете щось на будь-який смак: чи є ви прихильником мінімалістичного стилю, чи ж – яскравих тонів.

Adobe Lightroom

Це універсальний додаток для редагування фотографій, який пропонує повний набір інструментів як для мобільних, так і для настільних платформ. Завдяки потужним можливостям редагування та безперебійній синхронізації між пристроями, ви зможете легко коригувати та впорядковувати світлини. До того ж ви зможете змінювати налаштування кольорів, вибірково коригувати та застосовувати для цього необхідні інструменти. Окрім цього, надійна система управління бібліотекою Lightroom забезпечує ефективну організацію та безперешкодну інтеграцію з іншими програмами Adobe Creative Cloud.

Prisma

Якщо ви хочете додати художнього штриха своїм фотографіям, ця програма точно вам підійде. Використовуючи вдосконалений штучний інтелект і нейронні мережі, Prisma перетворює зображення на приголомшливі витвори мистецтва. Від картин імпресіоністів до абстрактного дизайну – застосунок пропонує широкий вибір фільтрів, які можуть повністю перевтілити ваші світлини. Завдяки зручному інтерфейсу та попередньому перегляду в реальному часі, ви зможете легко експериментувати та створювати унікальні та візуально захопливі зображення.

Instagram

Хоч Instagram відомий як соціальна мережа, він також надає потужний набір інструментів для редагування фотографій. Різноманітні фільтри, опції редагування, Stories та Reels – це все функції Instagram, за допомогою яких можна легко знімати, редагувати та ділитися своїми фотографіями. Зручний інтерфейс платформи та інтеграція з іншими соціальними мережами роблять її популярним вибором для фотографів усіх рівнів. До того ж ви можете шукати натхнення та можливості для співпраці в спільнотах фотографів в Instagram.

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