Топ-5 найкращих серіалів про супергероїв: від захоплюючих сюжетів до приголомшливих візуальних ефектів

У захопливій подорожі світом телебачення UAportal підготував ретроспективу найпопулярніших серіалів про супергероїв, які прикрашали наші екрани з 2018 по 2021 рік. Ці надзвичайні шоу підкорили серця мільйонів, переосмисливши жанр і залишивши незгладимий слід у телевізійній індустрії.

"Академія Амбрелла"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройський, бойовик, драма

Країна: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Головний продюсер: Netflix

Неблагополучна сім'я прийомних братів і сестер, кожен з яких має надзвичайні здібності, об'єднується, щоб розгадати таємницю смерті свого батька. Маючи складні стосунки та особистий багаж, брати і сестри повинні подолати свої розбіжності та працювати разом, щоб запобігти глобальній катастрофі, що насувається.

"Шибайголова"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: супергеройський, кримінальний, драма

Країна: США

Тривалість: 54-61 хвилина на серію

Головний продюсер: Netflix

"Шибайголова" знайомить нас з Меттом Мердоком, сліпим адвокатом вдень і месником-месником вночі, який використовує свої загострені відчуття і виняткові бойові навички, щоб очистити вулиці Пекельної кухні в Нью-Йорку. У своєму подвійному житті Метт стикається з грізними ворогами, серед яких Вілсон Фіск, могутній і хитрий кримінальний авторитет

"Люк Кейдж"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: супергерой, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 46-65 хвилин на серію

Головний продюсер: Netflix

Фільм "Люк Кейдж", дія якого відбувається у жвавому районі Гарлема, розповідає історію Люка Кейджа, куленепробивного супергероя з неймовірною силою. Бажаючи захистити свою громаду від злочинності та корупції, Люк стає героєм мимоволі, стикаючись із грізними ворогами та борючись зі своїми особистими демонами.

"Залізний кулак"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький

Країна: США

Тривалість: 50-61 хвилина на серію

Головний продюсер: Netflix

"Залізний кулак" розповідає про подорож Денні Ренда, молодого мільярдера, який повертається до Нью-Йорка після того, як багато років вважався мертвим. Озброєний надзвичайними навичками бойових мистецтв і здатністю викликати силу "залізного кулака", Денні бореться проти злочинного світу, який загрожує його місту.

"Джессіка Джонс"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергерой, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 44-56 хвилин на серію

Головний продюсер: Netflix

Фільм зосереджується навколо Джесіки, колишньої супергероїні, яка стала приватним детективом з темним минулим і небажанням використовувати свої здібності. Борючись зі своїми внутрішніми демонами і переслідувана травматичним досвідом, Джессіка береться за справи, які приводять її в темне підпілля Нью-Йорка.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих фільмів про супергероїв, які вийшли на екрани в період 2018-2021 років

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