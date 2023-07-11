Топ-5 найпоширеніших мов у світі: чому англійська не на першому місці

Мова – це дзеркало душі кожного народу, яке відображає його глибину та культурні особливості. UAportal підготував інформацію про топ-5 найпоширеніших мов світу, якими розмовляють мільйони людей.

Мандаринська китайська (Північне наріччя Китаю)

Путунхуа – це офіційна мова Китаю, якою розмовляють більш ніж 1 мільярд носіїв. Вона займає перше місце у списку. Вивчення цієї мови відкриває двері до багатої культури, історії та економічних можливостей, що пов'язані з Китаєм.

Іспанська

Іспанська посідає другу позицію в нашому списку. Її носіями є приблизно є 460 мільйонів осіб. Це офіційна мова у 21 країні, включно з Іспанією, Мексикою та більшістю країн Центральної та Південної Америки. Вона відома своїм мелодійним ритмом. Іспанська неабияк вплинула на розвиток світової літератури, музики та кіно.

Англійська

Носіями англійської є близько 360 мільйонів осіб. Вона є однією з найвпливовіших мов у світі, адже мільйони людей вивчили її як іноземну. ЇЇ використовують у справах бізнесу, дипломатії та технологій, тому англійська є мовою міжнародного спілкування.

Гінді

Четвертою в списику є гінді, носіями якої є близько 341 мільйона людей. Вона є офіційною мовою Індії й відіграє життєво важливу роль в індійській кіноіндустрії, відомій як "Боллівуд". Багата та виразна гінді віддзеркалює різноманітність та культурну спадщину цього регіону.

Арабська

Арабська мова, носіями якої є близько 315 мільйонів людей, є п'ятою найпоширенішою мовою у світі. Вона має релігійне значення, адже нею написаний Коран. Це офіційна мова в понад 20 країн Близького Сходу та Північної Африки. Арабська має цікаву історію та красиве каліграфічне письмо.

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