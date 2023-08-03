Топ-5 найрейтинговіших серіалів про супергероїв: ви не зможете відірватися від екрана

Якщо ви є поціновувачем фільм від DC і Marvel, проте не знаєте, який фільм надалі дивитися, то ця підбірка точно для вас. UAportal підготував топ-5 найцікавіших серіалів про супергероїв, що вийшли з 2018 по 2021 рік.

"Академія Амбрелла"

Рейтинг МБРР: 8.0/10

Жанр: Супергеройський, драма, фантастика

Країна: США

Тривалість: 45-60 хв на серію

Рік: 2019-2020

Виробництво: Dark Horse Entertainment

Родина супергероїв возз'єднуються після смерті свого прийомного батька, сера Реджинальда Гаргрівза. Кожен член сім'ї володіє надзвичайними здібностями, але водночас має власний емоційний багаж і намагається знайти своє місце у світі.

"Хроніки месника"

Рейтинг IMDB: 9.2/10

Жанр: Супергерой, Кримінал, Містика

Країна: США

Тривалість: 50 хв на серію

Рік: 2018-2020

Виробництво: Alpha Studios

З тіні виходить хрестоносець у масці, щоб навести лад на корумпованих вулицях просякнутого злочинністю мегаполіса. Поки месник бореться як з внутрішніми демонами, так і з зовнішніми ворогами, павутиння таємниць розплутується, відкриваючи найтемніше підпілля міста.

"Шибайголова"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергеройський, кримінальний, драма

Країна: США

Тривалість: 45-60 хв на серію

Рік: 2015-2018

Виробництво: Marvel Television

Метт Мердок, сліпий адвокат, який підпрацьовує супергероєм-месником, на прізвисько Шибайголова. Сюжет серіалу розгортається на брудних вулицях нью-йоркської "пекельної кухні" і досліджує складне подвійне життя головного героя, який бореться зі злочинністю як у залі суду, так і в тіні.

"Хлопці"

Рейтинг IMDB: 8.7/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, комедія

Країна: США

Тривалість: 55 хв на серію

Рік: 2019-2020

Виробництво: Amazon Studios

Сюжет розгортається у світі, в якому існують супергерої, але вони не такі, як у традиційних коміксах. Серіал розповідає про групу месників, відомих як "Хлопці", які прагнуть викрити й знищити корумпованих і зарозумілих супергероїв, які називають себе "Сімкою".

"Флеш"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Супергеройський, бойовик, драма

Країна: США

Тривалість: 42 хв на серію

Рік: 2014 - дотепер

Виробництво: DC Entertainment

Баррі Аллен, вчений-криміналіст, набуває надзвичайної швидкості після нещасного випадку з прискорювачем частинок. Озброївшись новознайденими здібностями, головний герой стає супергероєм, відомий як Флеш, і присвячує своє життя захисту невинних та боротьбі з металюдськими загрозами.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найкращих фільмів з Робертом Дауні-молодшим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!