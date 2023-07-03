Топ п'ять комедій для перегляду з друзями: смійтеся разом
Сміятися разом - чудовий спосіб зблизитися з рідними та друзями. UAportal підготував список із п'яти комедійних фільмів, які ідеально підходять для спільного перегляду.
"Нічні ігри"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Комедія / Кримінал / Таємниця
Країна: США
Тривалість: 1год 40хв
Рік: 2018
Продюсер: Джон Девіс, Джейсон Бейтман
"Нічні ігри" – це комедія з елементами детективу про друзів, які зібралися на вечір ігор. Коли одного з гравців викрадають, решта має вирішити головоломку та врятувати свого товариша, долаючи небезпечні ситуації.
"Освіта"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 42хв
Рік: 2019
Продюсер: Меган Еллісон
"Освіта" – це дотепна та смішна комедія про двох старшокласників, що, протягом усього навчального життя, старанно навчалися та уникали вечірок. Напередодні випускного, вони все-таки вирішили влаштувати одну дику тусу, у результаті якої відкрили для себе справжню дружбу.
"Секс-контроль!"
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 42хв
Рік: 2018
Продюсер: Сет Роген
Гарна комедія про трьох батьків, які намагаються утримати своїх дочок від сексу на випускному вечорі. Фільм у легкій манері демонструє проблеми виховання дітей.
"Ти квач!"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 40хв
Рік: 2018
Продюсер: Тодд Гарнер
Комедія заснована на реальній історії друзів, які, упродовж 30 років, грають у квача. Гра продовжується навіть на весіллі Джеррі, який жодного разу не був квачем. Щоб звеселити нареченого, друзі вирішили нарешті передати цю довгоочікувану естафету.
"Джуманджі: Поклик джунглів"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Дія / Пригоди / Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 59хв
Рік: 2017
Продюсер: Метт Толмач
Це пригодницька комедія про групу старшокласників, яка потрапила у відеогру. Щоб врятуватися, друзі мають разом пройти різні випробування. Їм доводиться прокладати свій шлях через джунглі та вчитися співпрацювати.
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