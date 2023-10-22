Травимо тарганів раз і назавжди: лайфхаки, перевірені на практиці

UAportal підготував цінні поради про те, як запобігти зараженню тарганами і коли необхідно звертатися за професійними послугами дезінсекції. Дізнайтеся, як захистити свою оселю від цих небажаних шкідників та отримайте експертні рекомендації щодо усунення цих комах.

Створіть суміш з соди та цукру

Спочатку змішайте рівні частини харчової соди та цукру. Потім розсипте суміш у місцях, де зазвичай водяться таргани, наприклад, під раковинами, за побутовими приладами та біля сміттєвих баків.

Цукор приваблює тарганів, а харчова сода діє як отрута, вбиваючи їх при потраплянні всередину. Цей натуральний засіб безпечний для дітей та домашніх тварин.

Спробуйте борну кислоту і борошно

Почніть зі створення розчину з рівних частин борної кислоти і борошна. Потім розпорошіть цю суміш у місцях, де були помічені таргани.

Борна кислота діє шляхом зневоднення панцирів цих шкідників, що врешті-решт призводить до їхньої загибелі. Однак важливо тримати цей засіб подалі від дітей та домашніх тварин, оскільки борна кислота може бути шкідливою при потраплянні всередину організму.

Скористайтесь діатомовою землею

Ця природна осадова гірська порода містить скам'янілості діатомових водоростей, які є дуже гострими і смертельними для комах. Застосування діатомової землі полягає в розсипанні її в тріщинах, щілинах та інших місцях, де ховаються таргани.

Коли таргани контактують з діатомовою землею, їхні панцирі розрізаються, що призводить до їхнього зневоднення та загибелі. Важливо носити маску під час застосування діатомової землі, оскільки вдихання дрібних частинок може викликати подразнення легенів.

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Регулярно прибирайте оселю

Тарганів приваблюють джерела їжі, тому охайний простір зменшує ймовірність зараження. Крім того, дуже важливо усунути будь-які протікання труб або кранів, оскільки тарганів приваблює волога.

Бажано також закрити всі тріщини в стінах і підлозі, оскільки вони можуть слугувати вхідними отворами для цих небажаних комах. Підтримуючи чистоту та усуваючи потенційні шляхи проникнення, можна відвернути тарганів від оселі.

Зверніться до спеціалістів

Якщо зараження тарганами у будинку не припиняється, а домашні засоби не допомагають, бажано звернутися за професійною допомогою до фахівців з дезінсекції. Фахівці з дезінсекції володіють знаннями та інструментами для ефективного знищення тарганів.

Вони можуть оцінити серйозність проблеми, визначити найкращий план дій і застосувати безпечні для будинку і родини методи обробки. Інвестиції в професійну дезінсекцію гарантують ретельне знищення тарганів і мінімізують ризик повторного зараження в майбутньому.

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