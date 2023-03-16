Трьом знакам зодіаку пощастить у коханні навесні

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку на весну. Їм пощастить із стосунками завдяки впливу планет.

Козеріг

Місяць у Козерогові несе із собою атмосферу стабільності та безпеки, а також підвищене почуття відповідальності. Люди, які народилися під цим знаком, можуть почуватися більш приземленими, ніж зазвичай, і, швидше за все, візьмуть він більше керівних функцій.

Їм також слід пам'ятати, що в цей період доведеться ухвалювати складні рішення, але якщо вони залишаться вірними собі, то зможуть вийти вперед. Що стосується стосунків, то людям із Місяцем у Козерозі слід зосередитися на спілкуванні та розумінні, а не на спробах контролювати чи маніпулювати ситуацією.

Риби

Венера зараз знаходиться в Рибах, що сприяє творчості та уяві. Люди, народжені під цим знаком, отримають користь від того, що зможуть відволіктися від роботи або інших зобов'язань, щоб досліджувати нові ідеї чи хобі, не відчуваючи при цьому почуття провини.

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При прийнятті рішень також слід прислухатися до своєї інтуїції, оскільки вона може спрямувати несподіваними шляхами, які зрештою принесуть велику вигоду. Що стосується любовного життя, то становище Венери радить від щирого серця віддатися романтиці, але при цьому пам'ятати, що не варто занадто захоплюватися фантазіями, так як реальність теж вимагає уваги!

Телець

Уран зараз знаходиться в Тельці, а це означає, що незабаром на вас можуть чекати несподівані сюрпризи! Народженим під цим знаком слід очікувати раптових змін, як хороших, і погані. Однак, якщо ви залишитеся неупередженими, зможете швидко адаптуватися до нових умов без будь-яких серйозних збоїв.

Що стосується відносин, то розташування Урана означає, що зараз найкращий час для пошуку різних типів зв'язків – платонічних або романтичних. Не соромтеся знайомитися з новими людьми, які розділяють ваші інтереси!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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