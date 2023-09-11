Три ознаки того, що людина не поважає себе: встигніть їх розпізнати

UAportal підготував докладний матеріал, який допоможе розпізнати та подолати прояви неповаги до себе. Усвідомлюючи ці ознаки і слідуючи практичним порадам щодо їх усунення, можна виховати у собі здоровіше почуття власної гідності, підвищити власну самооцінку та загальний добробут.

Нехтування особистими межами

Коли людина постійно дозволяє іншим переступати її межі, вона дає зрозуміти, що її власні потреби та цінності не важливі. Щоб вирішити цю проблему, слід чітко встановлювати та повідомляти про свої межі, а також навчитися говорити "ні", коли це необхідно.

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Самокритичне мислення

Якщо хтось постійно лає себе і зосереджується на недоліках, він підриває власну самооцінку. Важливо боротися з негативними думками про себе і натомість замінювати їх на позитивні деталі та любов до себе.

Нехтування турботою про себе

Коли людина постійно віддає пріоритет потребам інших, а не своєму благополуччю, вона дає зрозуміти, що не заслуговує на турботу та увагу. Для формування самоповаги дуже важливо віддавати пріоритет догляду за собою, виконувати фізичні вправи, запровадити здорове харчування та відпочинок.

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