Три ознаки того, що друзі вас використовують: як не потрапити в цю пастку

UAportal підготував добірку трьох поширених ознак того, що друзі можуть використовувати людину задля власних потреб. В умовах сучасного світу важливо знати про ці ознаки, щоб захистити себе від нещирих людей і підтримувати здорові, більш гармонійні стосунки з іншими.

Звертаються тільки за послугами

Однією з ознак того, що друзі вас використовують, є те, що вони звертаються лише тоді, коли їм щось потрібно. Позичають гроші, просять про послугу чи шукають допомоги у вирішенні власних проблем, але коли потребується їхня підтримка чи просто проведення спільного часу, вони можуть зникати.

Не ініціюють зустрічі

Ще одна ознака того, що друзі можуть вас використовувати, - це те, що вони ніколи не беруть на себе ініціативу будувати спільні плани чи влаштовувати зустрічі. Якщо ви завжди пропонуєте спільні заходи, а друзі здаються незацікавленими або надто зайнятими, щоб проводити час разом, це означає, вони можуть вас використовувати.

Не виявляють справжнього інтересу

Якщо друзі рідко питають про ваше життя, думки, почуття і досягнення, а їхні розмови обмежуються тільки власними інтересами і проблемами, це може свідчити про те, що вони не цікавляться вами як особою, а лише в тому, що можуть отримати від спілкування якусь вигоду.