Три прості лайфхаки допоможуть доглядати за домашніми тваринами і зекономити

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть власникам домашніх тварин краще розпоряджатися своїм часом, бюджетом та ресурсами. Вони дозволять покращити догляд за улюбленцями.

Перший лайфхак – скористатися послугами нагляду за вихованцем. Послуги зооняні часто більш доступні за ціною, ніж послуги розплідника, і вони можуть створити комфортніші умови для вашого вихованця, поки ви відсутня. Крім того, зооняни можуть надати інші послуги, такі як вигул собак, грумінг і введення ліків.

Читайте також: Як легко прибрати шерсть свійських тварин з одягу

Другий лайфхак – купувати гуртом, коли це можливо. Купівля корму та матеріалів оптом зазвичай обходиться набагато дешевше, ніж купівля меншої кількості за один раз. Ви можете знайти безліч пропозицій в Інтернеті або в магазинах знижок, які пропонують велику економію на домашніх тваринах.

Третій лайфхак – встановити автоматичну годівницю для вихованців на час вашої відсутності будинку. Автоматичні годівниці допоможуть забезпечити вашим вихованцям достатню кількість їжі та води, поки вас немає поряд, щоб подбати про них самостійно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися вовни тварин з одягу, виправивши його з вологими серветками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !