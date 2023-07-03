Три поради, як швидко вивчити англійську мову: не бійтеся пробувати нове

Вивчення іноземної мови – це дуже популярне хобі. Зокрема, англійська є однією з найпоширеніших мов у світі, тож її вивчає чимало людей. Однак багатьом важко швидко опанувати її через складну граматичну та словникову базу. У цій статті UAportal підготував три практичні поради, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

Пориньте в мову

Перебувайте в англомовному середовищі, якщо, звісно, маєте таку можливість. Занурення в мову допоможе вам звикнути до акценту, тону та ритму, а також познайомить вас із новою лексикою та виразами. Оточіть себе англійською у буденному житті: переглядайте фільми або телепередачі, слухайте музику або подкасти, читайте книги або газети. Дуже важливо займатися регулярно та послідовно, щоб побачити результати.

Якщо ви новачок, почніть з перегляду англомовних фільмів із субтитрами вашою рідною мовою. Поступово ви можете підвищувати рівень складності, переходячи на іноземні субтитри, і, зрештою, дивитися фільми без додаткового тексту. До того ж ви можете приєднатися до англомовних груп або клубів, де ви зможете практикувати свої навички з однодумцями.

Використовуйте програми для вивчення мови

Багато програм для вивчення мов, таких як Duolingo, Babbel і Rosetta Stone, пропонують інтерактивні та персоналізовані уроки, які допоможуть вам вивчати англійську у своєму власному темпі. Ці застосунки також надають зворотний зв'язок і відстежують прогрес. Завдяки цьому, можна легко контролювати свої результати та працювати над їх покращенням.

Ставте конкретну мету, наприклад, завершити урок або набрати певну кількість балів. Окрім цього, намагайтеся використовувати програму регулярно, в ідеалі – щодня, щоб нарощувати темп і досягати прогресу.

Практикуйте розмовну англійську

Говорити англійською може бути страшно, але чим більше ви практикуєтеся, тим впевненіше й вільніше будете спілкуватися. Знайдіть партнера з мовного обміну або репетитора, який допоможе вам у цьому. До того ж ви можете приєднатися до спільноти з вивчення мови вашого рівня.

Почніть з відпрацювання простих фраз і речень, поступово розширюйте свій словниковий запас та граматику. Не бійтеся робити помилки, оскільки вони є невіддільною частиною процесу навчання.

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