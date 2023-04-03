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Астрологія і гороскопи

Три знаки зодіаку розкриють любовний потенціал цього тижня

Марина Грамович

Три знаки зодіаку розкриють любовний потенціал цього тижня

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку, які матимуть змогу розкрити любовний потенціал на тижні з 3 по 9 квітня. Вони матимуть змогу підвищити шанси на досягнення бажаного.

Овен

Оскільки цього тижня Нептун перебуває в Овні, народжені під цим знаком, мабуть, зазнають сильних емоцій, пов'язаних із сімейними справами. Їм слід викроїти час із напруженого графіка, щоб поспілкуватися з близькими людьми.

Крім того, при контакті з членами сім'ї або партнерами слід постаратися не давати волі негативним почуттям. Зосередьтеся на пошуку точок дотику та налагодження зв'язків.

Лев

Плутон зараз перебуває у Леві, а це означає, що народжені під цим знаком у цей період матимуть підвищене розуміння своїх відносин. Вони повинні використовувати це розуміння з розумом, роблячи кроки до зміцнення існуючих зв'язків або створення нових.

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Також, Леви повинні пам'ятати, що не варто бути надто суворими до себе у складних ситуаціях. Натомість слід прагнути до балансу між чесністю у своїх почуттях і неупередженим ставленням до почуттів інших.

Скорпіон

Місячний вузол зараз знаходиться в Скорпіоні, тому представникам цього знака рекомендується заглянути всередину себе, перш ніж шукати підтвердження з боку друзів чи любовних партнерів. Можлива деяка напруга через суперечливі думки, але Скорпіони повинні зберігати спокій, намагаючись вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Зрештою, їм важливо залишатися чесними як усередині, і зовні. Це допоможе приймати рішення на основі відчуттів, а не того, що здається гарним відповідно до суспільних стандартів.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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