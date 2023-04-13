Вчені розсекретили, хто зробив гігантські тунелі у Південній Америці в доісторичні часи

Випадково виявлені тунелі сягають 600 метрів у довжину та 2 метрів у висоту. Точно відомо, що це творіння не з‘явилось завдяки природі та людським рукам. Першим тунелі знайшов професор геології Генріх Франк, увагу якого привернула діра в пагорбі на одному з будівельних майданчиків. Вона його так зацікавила, що почавши її досліджувати в результаті він натрапив на мережу тунелів. Перший сягав 4.5 метрів у довжину. Професор продовжив вивчення і знайшов в цій місцевості інші тунелі, які простягались більш ніж на півкілометра.

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На стінах він виявив сліди величезних кігтів гігантських лінивців, які мешкали у цій місцевості 8 – 10 тисяч років тому. Доісторичні лінивці дуже відрізнялись від сучасних: вони були набагато більшими та сильнішими.

У Бразилії в районі Ріу-Гранді-ду-Сул вчений з колегами знайшли приблизно 1,5 тисячі схожих тунелів, які з'явились завдяки доісторичним лінивцям.Найбільший виявлений тунель був діаметром 1,8 метра та сягав 609 метрів у довжину. На думку вчених, цей тунель не один рік копала група тварин.

Нагадаємо, ми вже писали про те, що за припущеннями вчених людство чекає чергове масове вимирання.

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