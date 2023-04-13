Ученые рассекретили, кто сделал гигантские тоннели в Южной Америке в доисторические времена

Случайно обнаруженные туннели достигают 600 метров в длину и 2 метров в высоту. Точно известно, что это творение не появилось благодаря природе и рукам человека. Первым туннели нашел профессор геологии Генрих Франк, внимание которого привлекла дыра в холме на одной из строительных площадок. Она его так заинтересовала, что начав ее исследовать в результате он наткнулся на сеть тоннелей. Первый достигал 4.5 метров в длину. Профессор продолжил изучение и нашел в этой местности другие туннели, простиравшиеся более чем на полкилометра.

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На стенах он обнаружил следы огромных когтей гигантских ленивцев, обитавших в этой местности 8 – 10 тысяч лет назад. Доисторические ленивцы очень отличались от современных: они были гораздо больше и сильнее.

В Бразилии в районе Риу-Гранди-ду-Сул ученый с коллегами нашли примерно 1,5 тысячи похожих тоннелей, появившихся благодаря доисторическим ленивцам. Самый большой обнаруженный тоннель был диаметром 1,8 метра и достигал 609 метров в длину. По мнению ученых, этот тоннель не один год копала группа животных.

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Напомним, мы уже писали о том, что по предположениям ученых человечество ждет очередного массового вымирания.

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