Українцям пояснили, які надбавки до пенсії отримають учасники бойових дій

В Україні учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше та отримати надбавку до виплат. У Пенсійному фонді України розповіли про рівень доплати.

Згідно з чинними законодавством, надбавка для УБД становить 25% від прожиткового мінімуму. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що станом на 1 лютого 2023 року надбавка становить 523 гривні 25 копійок. Окрім цього передбачена цільова грошова допомога розміром 40 гривень.

Уточнюється, що загальний розмір пенсійних виплат для учасників бойових дій не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму. Зараз це становить 4395 гривень 30 копійок.

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Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії, адже такий статус можуть мати і військові, і цивільні пенсіонери.

Окрім цього, громадяни зі статусом УБД можуть раніше вийти на пенсію: чоловіки у 55 років, жінки – у 50. Це можливо за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.

Вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Кадрові військові за наявності необхідної вислуги років можуть вийти на пенсію раніше.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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