Полетить назавжди: які існують найкращі домашні засоби від харчової молі

Домашні засоби – це практичний та економічно ефективний спосіб позбутися харчової молі на кухні. UAportal підготував ефективні, нестандартні методи, які допоможуть вигнати цих шкідників природнім способом.

Покладіть лавровий лист

Це листя має природні властивості, що відлякують комах, тому може тримати міль подалі від комори. Просто покладіть кілька лаврових листків у кухонні шафки, контейнери або мішки з зерном, і їхній аромат допоможе відлякувати міль. Це просте і природне рішення, яке може захистити продукти від зараження.

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Створіть оцтову пастку

Міль приваблює запах оцту, тому ви можете скористатися цим, встановивши просту пастку. Наповніть невелику миску або банку оцтом і водою в рівних частинах і додайте кілька крапель мила для посуду.

Поєднання оцту та мила привабить міль, але вона не зможе втекти і потоне. Розставте ці пастки біля комори або в інших місцях, де ви підозрюєте наявність молі.

Розкладіть гвоздику

Гвоздика є потужним природним відлякувачем харчової молі. Сильний аромат робить її чудовим варіантом для тримання цих шкідників подалі від продуктів. Просто покладіть кілька гвоздик у комору або сховище, особливо біля незахищених продуктів, таких як зерно, борошно або рис.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікавий метод, який може допомогти уникнути проблеми з мурашками на вашій дачі, зокрема для цього вам знадобиться лише декілька гвоздик.

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