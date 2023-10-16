У які дні та де не можна ставити ялинку в будинку: народні повір'я та практичні поради

Куди не можна ставити новорічне дерево

У святкові дні ялинка приносить радість і тепло в наші домівки. Однак, щоб ялинка не стала небезпечною і зберегла свою красу, важливо вибрати правильне місце і час для її встановлення.

Небезпечні місця, яких слід уникати

Ніколи не можна ставити ялинку біля джерел тепла, таких як радіатори або кондиціонери. Це може спричинити пожежу і призвести до в'янення ялинки.

Після придбання живої ялинки не слід заносити її безпосередньо в приміщення. Варто залишити її в під'їзді або коридорі на кілька годин, щоб вона поступово акліматизувалося до нового середовища, запобігаючи передчасному осипанню.

Не рекомендується ставити дерево прямо під вікном, на яке потрапляють прямі сонячні промені. Інтенсивні промені можуть бути шкідливими для здоров'я та життєздатності живого дерева.

Важливо уникати розміщення ялинки в центрі кімнати, оскільки це може перешкоджати потоку руху і призвести до випадкових зіткнень, в результаті чого ялинка втратить свою естетичну привабливість. З точки зору фен-шуй, вільний центр кімнати символізує міцне здоров'я.

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Якщо є енергійні домашні тварини або маленькі діти, які можуть гратися з ялинкою, бажано вибрати невелике дерево і поставити його у важкодоступному місці, щоб запобігти нещасним випадкам.

Найгірші дати для встановлення ялинки

22 листопада: Згідно з народними повір'ями, не рекомендується ставити ялинку саме в цей день. Вважається, що вона несе в собі "темну" енергію, що символізує прихід зими.

За тиждень до Нового року: З практичної точки зору, слід утримуватися від встановлення живої ялинки раніше, ніж за тиждень до Нового року. Це дозволить їй зберегти свіжість, можливо, навіть до Старого Нового року.

Для штучних ялинок дата встановлення є гнучкою. Її можна встановити тоді, коли буде зручно, не турбуючись про її свіжість.

Нагадаємо, ми розповіли, що обрати, штучну, живу ялинку, чи можливо варто спробувати альтернативні варіанти.

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