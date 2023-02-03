В Україну прийде похолодання

Цими вихідними в Україні очікується значне похолодання. В країну повернуться сильні морози, а вночі в Карпатах температура опуститься до -16°, в той час як на решті території країни температура опуститься до -10°. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич з посиланням на метеопрогноз. Сьогодні місцями прогнозуються невеликі опади, температура повітря вдень -1...+4°С, у південних областях +2...+7°С. У п'ятницю очікується хмарна погода з невеликими опадами, переважно у вигляді мокрого снігу, що може призвести до ожеледиці на дорогах, вітер змінних напрямків від 3-8 м/с у західній частині до 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах -4...+1°С вночі та +2...+3°С вдень, тоді як у південно-східних областях може бути дещо тепліше, з температурою близько 0°С як вдень, так і вночі. У вихідні дні, аж до понеділка, на більшій частині території України очікується поле високого тиску, без істотних опадів у вигляді дощу або снігу, згідно з повідомленням пана Кибальчича, який також прогнозує, що температура коливатиметься в межах -10...-5 градусів вночі та -5...0 градусів вдень.

За винятком південно-східних областей, де температура може коливатися між - 7 ... - 2 градусами Цельсія вночі та 0 градусів Цельсія вдень, в той час як в Карпатах може бути ще холодніше - 16 ... -11 градусів Цельсія вночі та -10 ...- 5 градусів Цельсія вдень.

Народний синоптик Станіслав Щедрін також попередив про погіршення погодних умов через екстремальне арктичне повітря, що призведе до сильних снігопадів, хуртовин та поривчастого вітру, особливо на півдні, в центрі та Карпатах.