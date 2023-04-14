У Ватикані знайшли зниклий 1500 років тому розділ Біблії: про що в ньому написано

Розділ, під назвою "Таємні вірші", знайшли в рукописі 3-го століття у Ватиканській бібліотеці. У ньому представлено новий переклад глав з 11 по 12 з Євангелія від Матвія.

Текст, написаний давньосирійською мовою був виявлений лише після використання ультрафіолетової фотографії всередині Євангелія від Матвія.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

У грецькій версії Євангелія від Матвія учень Ісуса писав: "У той час проходив Ісус засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся і їсти".

Тоді як у знайденому рукописі написано: "Тоді Ісус йшов засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся, розтирати їх руками і їсти".

Наразі на широкий загал викладено лише один фрагмент відновленого тексту.

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Вчений Григорій Кессель, який зробив відкриття, заявив: "Текст Євангелія, знайдений у цьому повторно використаному рукописі, містить так звані давньосирійські переклади Євангелій. Цей переклад часто свідчить про те, що євангельський текст відрізняється від стандартного євангельського тексту, яким ми його знаємо сьогодні".

Євангеліє від Матвія складає основу 27 книг Нового Завіту.

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