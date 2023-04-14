В Ватикане нашли пропавший 1500 лет назад раздел Библии: о чем в нем написано

Раздел под названием "Тайные стихи" нашли в рукописи 3-го века в Ватиканской библиотеке. В нем представлен новый перевод глав с 11 по 12 из Евангелия от Матфея.

Текст, написанный на древнесирийском языке, был обнаружен только после использования ультрафиолетовой фотографии внутри Евангелия от Матфея.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

В греческой версии Евангелия от Матфея ученик Иисуса писал: "В то время проходил Иисус засеянными полями в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья и есть".

Тогда как в найденной рукописи написано: "Тогда Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики Его сильно проголодались и начали срывать колосья, растирать их руками и есть".

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В настоящее время на всеобщее обозрение выложен только один фрагмент восстановленного текста.

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Сделавший открытие ученый Григорий Кессель заявил: "Текст Евангелия, найденный в этой повторно использованной рукописи, содержит так называемые древнесирийские переводы Евангелий. Этот перевод часто свидетельствует о том, что евангельский текст отличается от стандартного евангельского текста, которым мы его знаем сегодня" .

Евангелие от Матфея составляет основу 27 книг Нового Завета.

Напомним, мы писали также, о тысячелетнем сокровище, найденном в Польше.

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