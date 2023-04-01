Бронзовые сокровища, которым более 2,5 тысяч лет, нашли в Польше благодаря металлодетектору

Клад бронзового века нашли в Польше. Была раскопана коллекция бронзовых артефактов, которым может быть 2500 лет. Эту находку охарактеризовали как "маленькое сокровище". Ее передали на хранение музею в Оструде.

Как сообщает издание naukawpolsce, клад нашли члены Сушского общества землелюбцев во время работы с металлодетектром. Они раскопали украшения и топор.

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По словам археолога из Острудского музея Лукаша Щепанского, артефакты были обнаружены в гмине Залево. Это топор и два бронзовых кольцевидных украшения, которые могли служить браслетами, или нарукавниками.

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"Ориентировочно их датировали концом бронзового века - началом раннего железного века", — говорится в сообщении.

Следы захоронения на месте находки не были обнаружены. Поэтому считают ученые, эти предметы не были могильным инвентарем. Однако, может быть, их спрятал в землю собственник.

Как сообщается на странице Люблинского воеводского управления памятников истории в Facebook, артефакты в Польше часто находят с помощью металлоискателя, особенно фермеры, работающие на полях.

Так, был найден древний крупный кремневый клинок в окрестностях Пилашковице и Ченстоборовице. Ученые говорят, что это может быть наконечник копья или нож. Это орудие в древности могло быть многофункциональным, использоваться для работы, боя или даже быть символом власти. Он был изготовлен из волынского кремня.

Форма похожа на лист. Он имеет четко выраженную прямоугольную ручку с закругленным основанием. Общая длина клинка – 15 см, ширина основания клинка – 5,4 см, длина рукоятки – 3,1 см, ширина ручки – 2,6 см. Толщина лезвия, измеренная в средней части - 8 мм. Эти типы лезвий встречаются в Люблинщине, Малопольще, Волыни и Подолье и связаны преимущественно с ранней бронзой", - говорят ученые.

А еще они связаны с Межановичской культурой (2200 – 1650 гг. до н. э.).

"Зачастую такие типы находок размыты и без контекста. Это касается и нашего экземпляра. Следует также отметить, что этот предмет чрезвычайно интересен еще и благодаря мастерству исполнения. Сама по себе она является примером мастерства в обработке камня, которым владели люди того времени", – отметили в управлении достопримечательностей.

Напомним, ранее в Польше с помощью металлодетектора фермер нашел старинный горшок с монетами.

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