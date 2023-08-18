Речі, які точно не варто носити: впливають на благополуччя

У повсякденному житті людей постійно оточую та чи інша енергетика. Від одягу, який носимо, до предметів, якими володіємо, все несе в собі певну енергетику, яка може впливати на емоції та переживання.

Езотерики визначили конкретні предмети, які потенційно можуть порушити енергетику і призвести до небажаних наслідків. UAportal підготував три головні речі, яких варто уникати, щоб підтримувати позитивний і гармонійний енергетичний потік.

Одяг батьків: передача енергій

Кожен предмет одягу несе в собі енергетику свого власника, яка може зберігатися навіть після прання і носіння іншими людьми. Ця енергія особливо сильна, коли мова йде про наших близьких родичів, особливо про батьків.

Одягаючи їхній одяг, ми можемо ненавмисно перейняти їхні проблеми у власне життя. Щоб захиститися від такого негативного впливу, бажано утриматися від носіння батьківських речей.

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Одяг покійного: потенційна небезпека

Одяг, який колись належав людині, що відійшла в інший світ, може нести в собі значну кількість енергії. Ця енергія, якщо з нею не впоратися належним чином, може потенційно зашкодити нашому благополуччю або притягнути в наше життя серйозні неприємності.

Рекомендується або спалити такий одяг, або пожертвувати його тим, хто цього потребує. Однак, якщо мова йде про сімейні реліквії або ювелірні прикраси, можна зберігати і користуватися ними без негативних наслідків.

Речі з негативними спогадами

Певні речі можуть мати негативні асоціації з минулими подіями чи досвідом. Наприклад, пальто, одягнене під час аварії, або сукня, яка нагадує про постійні невдачі, можуть викликати негативні емоції і перешкоджати вашому успіху.

Дуже важливо розпізнати ці тригери і позбутися їх зі свого життя. Тримаючись за такі речі, ви принесете лише біль і розчарування, не даючи позитивній енергії вільно текти.

Пам'ятайте, що навіть найменша негативна емоція, викликана предметом, вимагає його вилучення. Свідомо вирішивши відпустити їх, ви створюєте простір для нових і піднесених енергій, які увійдуть у ваше існування.

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