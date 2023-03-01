Волого та хмарно: яку погоду чекати у Києві 2 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 2 березня. Дані були надані сайтом weather.com.

Температура протягом дня становитиме від -1 до +4 градусів за Цельсієм. При цьому, за відчуттями, вона буде на рівні -2 градусів за Цельсієм через густу хмарність, яка блокує велику частину сонячного світла в Києві в цей день.

Швидкість вітру очікується 4,3 м/с із північно-західного напрямку, а вологість повітря становитиме 48%.

Одягайтеся відповідним чином, оскільки слід очікувати низьких температур та вітряної погоди при виході на вулицю. Найкраще одягатися тепло та носити вітрозахисний одяг, який захистить від прохолодного вітру цього дня.

Цього дня схід сонця о 7:33 ранку, а захід сонця – близько 18:19 вечора.

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